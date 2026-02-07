Bilan 2025: le chiffre d'affaires de l’hôtellerie française a progressé de 2%

Dans ce contexte difficile sur le segment affaires (les individuels mais aussi les groupes MICE), la bonne performance de l’hôtellerie de loisirs constitue la dernière tendance de l’année 2025 selon le cabinet In Extenso.



Les différences sont notables selon les régions. Sur la Côte d’Azur, le taux d’occupation atteint 68% (plus un point), avec un prix moyen de 226 € (+5%). Au final, le RevPar atteint 154 € (+6%). Ce RevPar progresse même de 9% sur le segment luxe, où les nouveautés sont nombreuses, notamment à Nice qui a ouvert plusieurs 5* ces dernières années.



Pour autant, tous les littoraux affichent de belles performances en 2025, avec des hôtels de plus en plus qualitatifs avec un positionnement « lifestyle » et bien-être qui tire les prix vers le haut (+4% en 2025). Le RevPar progresse de 7% sur le littoral méditerranéen (hors Côte d’Azur), celui du Sud-Ouest de 6% et le littoral du nord-ouest affiche une hausse de 4%.

