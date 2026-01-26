Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !

TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Ollandini Voyages est un acteur incontournable du tourisme et le leader des vacances en Corse depuis des décennies. Il se démarque principalement par son expertise et son savoir-faire. Le groupe met à profit des années de savoir approfondi sur l’île de Beauté afin de proposer des expériences toujours plus exclusives, personnalisées et adaptés à tous les désirs de vos clients.


Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 9 Février 2026

© AdobeStock - Andrew Mayovskyy
© AdobeStock - Andrew Mayovskyy
Climats du Monde

Désirant toujours diversifier sa production, Ollandini Voyages propose dans sa production 2026 des nouveautés concoctées spécialement pour les amoureux de la Corse !

Croisières, circuit en chambre d’hôtes, vacances en van aménagé… le TO corse propose à ses clients de découvrir ou redécouvrir la Corse autrement !

© garygodel / Ollandini Voyages
© garygodel / Ollandini Voyages
Avec sa nouvelle brochure 2026, Ollandini Voyages vous offre une variété de formules qui englobent les incontournables et des nouveautés minutieusement choisies ! Qu’il s’agisse de circuits en autonomie, voyages organisés, séjours, croisières ou d’escapades personnalisées : des propositions pour tous les goûts et tous les budgets pour que chacun puisse savourer ses vacances pleinement et vivre des moments inoubliables. Des propositions diverses, riches et variées, conçues pour satisfaire les besoins de chaque type de voyageur.

Consultez dès maintenant la brochure Ollandini Voyages 2026

Combinez croisière en catamaran et séjours tout inclus en hôtel 4* avec nos deux croisières et séjours

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
Le Terra Mare

Avec Terra Mare, vous profitez d’un privilège rare : une flexibilité maximale pour composer votre semaine à votre rythme.
Le séjour hôtel 4* précède la croisière en catamaran, laissant le loisir de découvrir la Corse à votre façon, entre journées libres et excursions possibles à la carte. C’est l’option idéale pour ceux qui aiment garder la main sur leur programme, savourer le confort d’un hôtel avec vue mer, puis vivre l’expérience Catlante en toute sérénité : navigation douce, équipage attentionné et découverte progressive de la côte ouest, sans contrainte, dans un esprit de liberté.

À partir de 2116€ en vols vacances au départ de Paris.

Le Mare Terra

Avec Mare Terra, l’avantage exclusif réside dans une découverte approfondie et accompagnée de l’île. Les excursions à Corte et Bonifacio sont incluses et guidées, pour une immersion culturelle et naturelle sans souci d’organisation.

La croisière en catamaran s’intègre harmonieusement au séjour hôtel 4*, créant un itinéraire fluide entre terre et mer. Tout est pensé pour offrir une expérience complète, équilibrée et enrichissante, où chaque étape est valorisée par l’expertise Catlante et le confort d’un voyage soigneusement orchestré.

À partir de 2508€ en vols vacances au départ de Paris.


Goûtez à notre tour de Corse en voiture avec notre autotour : Corsica Tradizioni

© fonds Ollandini
© fonds Ollandini
Faites découvrir à vos clients l’authenticité insulaire pour une immersion dans la Corse, la vraie ! Le Corsica Tradizioni vous fera découvrir les plus beaux paysages de l’Ile de Beauté ponctué de haltes en chambres d’hôtes, privilégiant l’accueil chaleureux, le partage et les échanges avec des hôtes profondément attachés à leur terre.

L’Ogliastru et son exploitation révélant un terroir riche en traditions et en saveurs, à l’escapade dans la réserve naturelle de Scandola classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Les voyageurs savoureront une dégustation de charcuterie corse et une visite de la citadelle et du Musée de Corte, véritables symboles de l’histoire et de l’identité insulaire, Porto-Vecchio et Bonifacio, où la nature protégée et les paysages spectaculaires témoignent d’une Corse restée intacte.
Ce voyage invite vos clients à découvrir la Corse dans ce qu’elle a de plus vrai et de plus sincère, loin des circuits standardisés. Avec le Corsica Tradizioni, l’authenticité n’est pas un concept : c’est une expérience vécue.

À partir de 970€ sans transport.

Partez à l’aventure en van avec notre nouveauté : Corsica Avantour

© AdobeStock - Shawn Williams
© AdobeStock - Shawn Williams
Le Corsica Avantour, véritable aventure en van aménagé avec le Volkswagen California dernière génération. Bien plus qu’un simple road trip, c’est l’idéal pour explorer la Corse en toute autonomie avec l’assurance de profiter des plus beaux itinéraires, soigneusement sélectionnés grâce à une connaissance approfondie du territoire.

Cette nouveauté propose aux vacanciers une semaine d’escapade sur mesure pour partir à l’aventure sur les routes corses. Le rythme du circuit sera déterminé selon les désirs des voyageurs.

Cette escapade permet d’explorer l’Ile de Beauté différemment, en toute indépendance pour un séjour inoubliable avec la sérénité d’un voyage guidé par une parfaite maîtrise de la destination. Une immersion authentique et inoubliable, pour vivre la Corse comme ceux qui la connaissent vraiment.

À partir de 771€ en vols vacances au départ de Paris.

Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.

Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92

Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40

Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr

