Recrutement dans les agences de voyage : un marché encore et toujours sous tension

Pénurie de candidats, turnover élevé, difficulté à attirer les jeunes générations : le recrutement reste un défi majeur pour les agences de voyage. Entre inadéquation des formations et tension sur certains territoires, les acteurs du secteur multiplient les initiatives pour attirer, former et fidéliser les talents.


Au sein des réseaux de distribution, les difficultés de recrutement persistent. Essentiellement sur les postes d'agent de voyages et commercial groupes.
« Nos besoins en recrutement sont récurrents, principalement sur les postes de conseillers de vente, en raison d’un turnover naturel propre au tourisme », explique Hassiba Bourahla, responsable des Ressources Humaines de Carrefour Voyages.

Cette difficulté est renforcée dans certaines zones géographiques moins attractives. « Sur certains secteurs, notamment dans l’Est, nous recevons très peu de candidatures », confirme Aurélie Hébrard, assistante administrative RH au sein du groupe Salaün.

Le manque de profils expérimentés rallonge parfois considérablement les délais de recrutement.

Attractivité du métier, jeunesse volatile et formation inadaptée

Au-delà du simple manque de candidats, les agences font face à un problème plus profond d’attractivité du métier. Les jeunes générations se projettent difficilement dans un poste sédentaire en agence.

« La jeunesse aujourd’hui a du mal à vouloir rester huit heures par jour derrière un bureau. Ils ont besoin d’espace et de mobilité », observe Aurélie Hébrard.

Autre frein majeur : l’inadéquation entre la formation initiale et les réalités du terrain. Le BTS Tourisme, souvent cité, est jugé trop généraliste et insuffisamment professionnalisant.

« Les jeunes découvrent le métier une fois en poste et certains abandonnent pendant la période d’essai, car ils ne s’attendaient pas à un métier aussi complexe, témoigne Céline Gleizes, responsable RH du réseau Eden Tour. Aujourd’hui, on est obligé de tout leur apprendre, même après un BTS, une licence ou un master. »

La méconnaissance du métier reste forte : relation client exigeante, maîtrise des destinations, contraintes administratives et compétences commerciales forment un ensemble souvent sous-estimé par les candidats.

Former, diversifier les canaux et valoriser les métiers

Face à ces constats, les entreprises déploient des stratégies multiples pour attirer et sécuriser les recrutements. Chez Carrefour Voyages, un plan d’actions structuré a été renforcé.

« Nous avons mis en place un welcome pack avec des primes spécifiques pour les postes ouverts depuis plus de six mois dans les zones tendues », détaille Hassiba Bourahla. L’enseigne s’appuie également sur des job boards spécialisés, comme TourMaG, afin d’obtenir des candidatures plus ciblées.

La marque investit aussi dans la visibilité des métiers : interventions dans les écoles, job dating, vidéos métiers incarnées par les collaborateurs et dispositif de cooptation, convaincue que « les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs ».

De son côté, Eden Tour a fait le choix de la formation interne, malgré l’investissement en temps que cela représente. « Il faut entre six mois et un an pour être pleinement opérationnel, selon les profils », rappelle Céline Gleizes. Le réseau privilégie également les formations professionnalisantes, comme celles issues de la Selectour Academy, jugées plus proches des besoins des agences.

Dans un marché toujours sous tension, les acteurs du tourisme partagent une même conviction : le recrutement passera autant par l’adaptation des formations que par une meilleure valorisation d’un métier exigeant, souvent idéalisé mais encore trop mal connu.


