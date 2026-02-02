Emploi, salaires, attractivité : où en est le tourisme depuis le Covid ?

Nous ouvrons les NAO 2026, qui portent principalement sur la rémunération au niveau de la branche : les salaires minimums hiérarchiques, mais aussi des éléments annexes comme la prime d’ancienneté, le télétravail ou d’autres avantages périphériques.Les NAO ont lieu tous les deux ans dans notre branche. Nous sommes actuellement dans la première phase, celle de l’écoute des organisations syndicales représentatives des salariés. L’objectif est d’avancer rapidement et de maintenir un dialogue social constructif.Les échanges ont été globalement sereins et constructifs. En 2025, nous avons tenu six réunions de la CPPNI, avec une méthode de travail basée sur la co-construction : diagnostic partagé, écoute des parties prenantes et recherche de solutions communes.Nous avons notamment travaillé sur la mise en conformité réglementaire de la convention collective nationale, sur la mise en œuvre et le suivi de la nouvelle mutuelle santé et prévoyance, ainsi que sur un accord de branche relatif aux proches aidants.Cet accord vise à accompagner les salariés qui soutiennent un proche malade ou en fin de vie. Il est particulièrement pertinent dans une branche où l’on compte de nombreux seniors et une majorité de femmes, statistiquement plus souvent concernées par ces situations. Nous espérons une signature au premier semestre 2026.Oui, clairement. De nombreux collaborateurs partiront à la retraite dans les cinq à dix prochaines années, ce qui pose la question de la transmission des compétences.Ces enjeux sont toutefois très spécifiques à chaque entreprise. Les grandes structures peuvent mettre en place des dispositifs de tutorat ou de tuilage, ce qui est beaucoup plus complexe pour les petites agences.À l’échelle de la branche, il est donc difficile de définir des cadres applicables à toutes les tailles d’entreprise.