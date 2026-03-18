Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi

Damien Delarbre à gauche et Jordan Guiboud à droite, devant l'avion qui a amené 170 passagers en Ecosse pour le tournoi des VI Nations au départ de Valence Chabeuil - Photo AMARDI
TourMaG - Vous développez une activité autour des voyages sportifs. De quoi s’agit-il exactement ?
Damien Delarbre : Ce sont des voyages organisés autour des grands événements sportifs. À l’origine, j’avais créé en 2010 l’agence Evasion Artisan Voyagiste, et je proposais déjà, à la marge, des séjours pour assister à des compétitions.
Mais cela prenait de plus en plus d’ampleur. J’ai voulu distinguer clairement cette activité avec une marque dédiée baptisée Amardi.
TourMaG - Cette marque existe depuis combien de temps ?
Damien Delarbre : Il y a quatre ans, j’ai créé cette filiale avec un ami de longue date, Jordan Guiboud, rencontré grâce au football. Lui travaillait dans l’événementiel à Paris et voulait aussi se lancer. Nous nous sommes donc associés pour développer cette activité de voyages sportifs.
TourMaG - Comment est organisée cette activité, vous dirigez également le mini réseau Evasion Artisan Voyagiste ?
Damien Delarbre : C’est une société distincte, avec sa propre licence et sa propre garantie financière. C’est une filiale de l’agence, mais elle fonctionne de manière totalement indépendante.
TourMaG - Pourquoi ce nom Amardi ?
Damien Delarbre : C'est ce qu'on se dit le week-end après un match : "A mardi" pour le prochain entraînement. C'est un clin d'oeil aux sportifs qui se retrouvent toutes les semaines pour faire du sport.
Damien Delarbre : Ce sont des voyages organisés autour des grands événements sportifs. À l’origine, j’avais créé en 2010 l’agence Evasion Artisan Voyagiste, et je proposais déjà, à la marge, des séjours pour assister à des compétitions.
Mais cela prenait de plus en plus d’ampleur. J’ai voulu distinguer clairement cette activité avec une marque dédiée baptisée Amardi.
TourMaG - Cette marque existe depuis combien de temps ?
Damien Delarbre : Il y a quatre ans, j’ai créé cette filiale avec un ami de longue date, Jordan Guiboud, rencontré grâce au football. Lui travaillait dans l’événementiel à Paris et voulait aussi se lancer. Nous nous sommes donc associés pour développer cette activité de voyages sportifs.
TourMaG - Comment est organisée cette activité, vous dirigez également le mini réseau Evasion Artisan Voyagiste ?
Damien Delarbre : C’est une société distincte, avec sa propre licence et sa propre garantie financière. C’est une filiale de l’agence, mais elle fonctionne de manière totalement indépendante.
TourMaG - Pourquoi ce nom Amardi ?
Damien Delarbre : C'est ce qu'on se dit le week-end après un match : "A mardi" pour le prochain entraînement. C'est un clin d'oeil aux sportifs qui se retrouvent toutes les semaines pour faire du sport.
Un premier vol affrété en Ecosse pour le tournoi des VI Nations
TourMaG - Vous avez récemment affrété un avion pour le tournoi des VI Nations en Ecosse. Comment cela s’est-il organisé ?
Damien Delarbre : C'est la première année que nous avons affrété un avion au départ de l'aéroport de Valence Chabeuil de 170 passagers. Nous organisons le voyage complet autour de l’événement. C’est un engagement important pour nous, car nous payons l’avion quasiment un an avant le voyage, et les places de match également presque un an à l’avance, alors même que nous n’avons pas encore commencé la commercialisation.
Nous avons travaillé avec un broker, MyPlane. Nous aimerions en affréter deux par an dans la région de Valence, et ensuite pourquoi pas au départ d'autres aéroports.
TourMaG - Le marché des séjours sportifs est déjà bien développé vous ciblez quelles zones ?
Damien Delarbre : Nous ciblons plutôt les aéroports secondaires, car d'autres acteurs proposent déjà des départs depuis les grandes villes françaises. Pour nous distinguer, nous misons davantage sur la proximité et l’exclusivité des produits. Chez nous, l’expérience reste beaucoup plus personnalisée.
Nous personnalisons le vol, avec des éléments aux couleurs de l’événement et des annonces spéciales. L’idée est vraiment de créer une expérience complète autour du match ou de la compétition. Le ratio accompagnateur par pax est également vraiment haut pour être au plus proche des clients dans toutes les phases du voyage.
Damien Delarbre : C'est la première année que nous avons affrété un avion au départ de l'aéroport de Valence Chabeuil de 170 passagers. Nous organisons le voyage complet autour de l’événement. C’est un engagement important pour nous, car nous payons l’avion quasiment un an avant le voyage, et les places de match également presque un an à l’avance, alors même que nous n’avons pas encore commencé la commercialisation.
Nous avons travaillé avec un broker, MyPlane. Nous aimerions en affréter deux par an dans la région de Valence, et ensuite pourquoi pas au départ d'autres aéroports.
TourMaG - Le marché des séjours sportifs est déjà bien développé vous ciblez quelles zones ?
Damien Delarbre : Nous ciblons plutôt les aéroports secondaires, car d'autres acteurs proposent déjà des départs depuis les grandes villes françaises. Pour nous distinguer, nous misons davantage sur la proximité et l’exclusivité des produits. Chez nous, l’expérience reste beaucoup plus personnalisée.
Nous personnalisons le vol, avec des éléments aux couleurs de l’événement et des annonces spéciales. L’idée est vraiment de créer une expérience complète autour du match ou de la compétition. Le ratio accompagnateur par pax est également vraiment haut pour être au plus proche des clients dans toutes les phases du voyage.
Amardi veut s'ouvrir aux agences de voyages
TourMaG - Quels autres sports souhaitez-vous développer ?
Damien Delarbre : Nous faisons déjà pas mal de Formule 1, ainsi que du football avec la Premier League en Angleterre ou la Ligue des champions. Nous avons aussi des entreprises qui veulent récompenser leurs commerciaux ou leurs meilleurs clients en les invitant à de grands événements.. Nous regardons également d’autres disciplines qui suscitent un fort engouement, comme les fléchettes, le padel ou encore le MMA.
TourMaG - Combien faites vous voyager de personnes par an ?
Damien Delarbre : Nous avons fait voyager près de 300 personnes sur le Tournoi de rugby des VI Nations et sur l'année nous réalisons près de 500 pax en incluant tous les autres sports.
TourMaG - Quels sont les projets ?
Damien Delarbre : Nous souhaitons nous ouvrir au B2B. Nous allons envoyer une newsletter à l’ensemble des agences pour qu’elles puissent revendre nos produits. Nous nous rendons compte que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, elles ne connaissent pas toujours ce type d’offres, et nous souhaitons nous faire connaître à côté des grands acteurs du marché.
Damien Delarbre : Nous faisons déjà pas mal de Formule 1, ainsi que du football avec la Premier League en Angleterre ou la Ligue des champions. Nous avons aussi des entreprises qui veulent récompenser leurs commerciaux ou leurs meilleurs clients en les invitant à de grands événements.. Nous regardons également d’autres disciplines qui suscitent un fort engouement, comme les fléchettes, le padel ou encore le MMA.
TourMaG - Combien faites vous voyager de personnes par an ?
Damien Delarbre : Nous avons fait voyager près de 300 personnes sur le Tournoi de rugby des VI Nations et sur l'année nous réalisons près de 500 pax en incluant tous les autres sports.
TourMaG - Quels sont les projets ?
Damien Delarbre : Nous souhaitons nous ouvrir au B2B. Nous allons envoyer une newsletter à l’ensemble des agences pour qu’elles puissent revendre nos produits. Nous nous rendons compte que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, elles ne connaissent pas toujours ce type d’offres, et nous souhaitons nous faire connaître à côté des grands acteurs du marché.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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