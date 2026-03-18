Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi

TourMaG - Vous avez récemment affrété un avion pour le tournoi des VI Nations en Ecosse. Comment cela s’est-il organisé ?



Damien Delarbre : C'est la première année que nous avons affrété un avion au départ de l'aéroport de Valence Chabeuil de 170 passagers. Nous organisons le voyage complet autour de l’événement. C’est un engagement important pour nous, car nous payons l’avion quasiment un an avant le voyage, et les places de match également presque un an à l’avance, alors même que nous n’avons pas encore commencé la commercialisation.



Nous avons travaillé avec un broker, MyPlane. Nous aimerions en affréter deux par an dans la région de Valence, et ensuite pourquoi pas au départ d'autres aéroports.



TourMaG - Le marché des séjours sportifs est déjà bien développé vous ciblez quelles zones ?



Damien Delarbre : Nous ciblons plutôt les aéroports secondaires, car d'autres acteurs proposent déjà des départs depuis les grandes villes françaises. Pour nous distinguer, nous misons davantage sur la proximité et l’exclusivité des produits. Chez nous, l’expérience reste beaucoup plus personnalisée.



Nous personnalisons le vol, avec des éléments aux couleurs de l’événement et des annonces spéciales. L’idée est vraiment de créer une expérience complète autour du match ou de la compétition. Le ratio accompagnateur par pax est également vraiment haut pour être au plus proche des clients dans toutes les phases du voyage.