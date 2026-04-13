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Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre


Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de nouvelles destinations : la Pologne, les Pays Baltes et l’Angleterre. Stéphane Dossetto, directeur commercial, nous éclaire à ce sujet et sur les défis du secteur.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 06:10

Quartier Libre est connu pour ses circuits en Irlande, Norvège, Écosse et Islande. Pourquoi élargir votre offre vers la Pologne, les Pays Baltes et l’Angleterre ?

© Quartier Libre
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Stéphane Dossetto : « Ces destinations complètent parfaitement notre expertise en Europe du Nord et de l’Est. Je précise que nous travaillions déjà sur ces pays il y a quelques années et que ce n’est en rien un voyage en terres inconnues pour nous mais plutôt un retour. La Pologne et les Pays Baltes offrent une richesse culturelle et historique exceptionnelle, avec des villes comme Cracovie, Vilnius ou Tallinn, qui séduisent de plus en plus de voyageurs. Quant à l’Angleterre, c’est une destination intemporelle, mais nous souhaitons la revisiter avec un circuit de Londres aux Cornouailles en passant par Stonehenge, Salisbury et Bath.
Nous conservons naturellement nos circuits emblématiques sur nos destinations historiques comme l’Irlande, l’Ecosse , l’Islande et la Norvège. »

Comment ces nouvelles destinations répondent-elles aux attentes de vos clients ?

S.D. : « Nos clients recherchent des expériences authentiques et découvrir les immanquables de chaque destination.

En Pologne, par exemple, nous proposons un circuit de Varsovie à Cracovie qui permet de visiter Gdansk, la perle de la Baltique, Malbork, le siège des chevalier Teutoniques, Worclaw, la cité aux 100 ponts, Auschwitz, le site solennel de l’histoire mondiale et Cracovie, la cité des rois.
© Canva Quartier Libre
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Les Pays Baltes, souvent méconnus, surprennent par leur mélange de traditions slaves et nordiques. Nous entraînons les voyageurs avec nous pour une aventure ferroviaire de 1000 km de Vilnius à Tallin, avec le choix entre deux programmes de 8 ou de 11 jours. Nous délaissons le circuit classique en car pour une expérience unique sur les chemins de fer à travers la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie. Un savant mélange de patrimoine, légendes, nature et grand large, le tout saupoudré d’expériences insolites comme la Route de l’Oignon ou la colline des Croix.
© Canva Quartier Libre
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L’Angleterre permet de diversifier notre offre avec un circuit dans le sud de l’île. En gardant à l’esprit que beaucoup de voyageurs sont sensibles à leur empreinte carbone, nous proposons le choix de s’y rendre en avion ou en train.

© Canva Quartier Libre
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Pour être tout à fait complet, nous proposons également un circuit entre les trois capitales scandinaves en 8j/7n. La traversée de nuit entre Oslo et Copenhague est une expérience à vivre.
J’ajoute que nous innovons sur notre également sur l’Irlande puisque nous proposons notre best seller Balade Irlandaise en mini groupe de 18 participants. »

La crise géopolitique mondiale impacte-t-elle votre activité ?

S.D. : « Comme tous les acteurs du tourisme, nous surveillons de près les tensions internationales. Cependant, nos destinations bénéficient d’un effet report : les clients qui hésitent à voyager vers des zones plus instables se tournent vers des pays sûrs et stables, comme ceux que nous proposons. C’est une opportunité pour nous de mettre en avant la sécurité, la qualité de nos circuits et l’expertise de nos guides locaux. Nous ressentons tout de même un impact en raison de l’augmentation du prix du kérosène qui provoque des annulations de la part de certaines compagnies aériennes. Nous sommes très vigilants aux évolutions de la situation. »

Quels sont vos objectifs pour 2026 ?

S.D. : « Nous pensons poursuivre une croissance raisonnée avec nos nouvelles destinations d’ici la fin de l’année. Nous renforçons aussi notre engagement en faveur d’un tourisme responsable avec des voyages en train soit pour se rendre sur certaines destinations, soit dans le cadre de nos circuits, lorsque cela est possible. L’idée est de créer des voyages qui permettent la découverte en limitant le plus possible l’impact environnemental. »

Un dernier mot pour les voyageurs hésitants ?

S.D. : « L’Europe regorge de pépites à découvrir, et nos circuits sont conçus pour offrir une immersion totale, sans stress logistique. Que ce soit pour un road-trip en Islande, une escapade en Écosse ou une plongée dans l’histoire des Pays Baltes, nous avons le voyage qui correspond à chaque envie. Tout comme je le suis, vous ne pourrez qu’être enthousiasmés par les destinations proposées par Quartier Libre. Alors rendez-vous vite sur notre site pour réserver votre prochain voyage.

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

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Tags : Quartier Libre
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