Forum des Pionniers 2026 : Penguin World de nouveau parrain avec ses trois sociétés, SpeedMedia, Resaneo et Quartier Libre

Le groupe de tourisme Penguin World, basé à Lyon, est constitué de trois sociétés : SpeedMedia Services, Resaneo et Quartier Libre. Travailler avec les 3 entités de Penguin World, c’est travailler avec des professionnels au service des acteurs du voyage.
SpeedMedia, éditeur de logiciels de voyages depuis plus de 20 ans, redéfinit l'accompagnement digital des agences de voyages, réseaux et tour-opérateurs avec une mission claire : transformer la complexité technique en opportunités de vente immédiates.
SPEEDMEDIA la tech au service de tous
SpeedMedia, éditeur de logiciels de voyages depuis plus de 20 ans, redéfinit l'accompagnement digital des agences de voyages, réseaux et tour-opérateurs avec une mission claire : transformer la complexité technique en opportunités de vente immédiates.
Fini le temps des sites vitrines statiques ; les voyageurs d'aujourd'hui exigent de la fluidité, de l'instantanéité et de la réassurance. Speedmedia répond à ce défi en offrant des solutions qui automatisent les tâches à faible valeur ajoutée — recherche de disponibilité, mise à jour des prix, gestion des acomptes — pour permettre aux agents de se concentrer sur l'essentiel : le conseil et la vente. Cette efficacité repose sur la puissance d'un écosystème unique, connectant en temps réel plus de 70 tour-opérateurs et un réseau exhaustif de transporteurs aériens.
Cette force de frappe technologique permet aux professionnels de reprendre la main sur leur production grâce à l'Open Package (Flex). Ils peuvent désormais assembler leurs propres prestations terrestres avec les flux de transport mondiaux, tout en déléguant la gestion complexe du SAV aérien. Chaque brique est pensée pour sécuriser le parcours client et maximiser les taux de conversion.
L'ambition de Speedmedia est de rendre cette puissance accessible à tous, de l'agence de proximité au grand compte e-commerce.
Cette force de frappe technologique permet aux professionnels de reprendre la main sur leur production grâce à l'Open Package (Flex). Ils peuvent désormais assembler leurs propres prestations terrestres avec les flux de transport mondiaux, tout en déléguant la gestion complexe du SAV aérien. Chaque brique est pensée pour sécuriser le parcours client et maximiser les taux de conversion.
L'ambition de Speedmedia est de rendre cette puissance accessible à tous, de l'agence de proximité au grand compte e-commerce.
RESANEO, le transport toujours et maintenant le vol et le train + hôtel
Resaneo est une agence de voyages en ligne 100 % B2B, spécialiste de la réservation de transports (vols, train), à qui plus de 3 500 professionnels font confiances quotidiennement pour leur billetterie. Avec l’offre la plus large du marché, ce sont plus de 600 transporteurs disponibles (compagnies aériennes low cost, régulières et charters, entreprises ferroviaires françaises et européennes).
Un site épuré et intuitif vous simplifiant la réservation de transport.
Une offre différenciante avec Travel Connect permettant aux voyageurs de partir au plus près de chez eux et de bénéficier de connexions exclusives.
Resaneo met aussi à la dispositon des agences une offre rail complète en France (Ouisncf, OuiGo, TrenItalia , Renfe) mais également dans toute l’Europe entre deux villes intra -Européennes Ex : Barcelona-Madrid ou InterEuropeene Ex : Wien -Bratislava ou Innsbruck-Milan, Basel -Munich etc.
Nouveauté : Depuis le mois de décembre 2025 en partenariat avec Teldar, Resaneo propose désormais une offre Vol+Hôtel dans le monde entier et le Train+Hôtel partout en Europe.
Et Resaneo c’est aussi :
● Des possibilités de bénéficier de nos offres en marque blanche ou via nos API. Vous proposez du vol et du train à votre image, tout en vous appuyant sur notre aide de l’avant à l’après-vente.
● Une inscription gratuite en quelques clics, sans abonnement, vous ne payez que vos réservations.
● La remontée comptable et la possibilité de mise en compte.
● Et aussi, Resaneo vous permet de maîtriser vos marges en paramétrant votre propre markup.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, Resaneo est composé d’une équipe d’experts disponibles et passionnés aux commandes d’un outil performant pour procurer aux utilisateurs la meilleure expérience de réservation.
Rendez-vous sur www.resaneo.com et laissez-vous guider.
Un site épuré et intuitif vous simplifiant la réservation de transport.
Une offre différenciante avec Travel Connect permettant aux voyageurs de partir au plus près de chez eux et de bénéficier de connexions exclusives.
Resaneo met aussi à la dispositon des agences une offre rail complète en France (Ouisncf, OuiGo, TrenItalia , Renfe) mais également dans toute l’Europe entre deux villes intra -Européennes Ex : Barcelona-Madrid ou InterEuropeene Ex : Wien -Bratislava ou Innsbruck-Milan, Basel -Munich etc.
Nouveauté : Depuis le mois de décembre 2025 en partenariat avec Teldar, Resaneo propose désormais une offre Vol+Hôtel dans le monde entier et le Train+Hôtel partout en Europe.
Et Resaneo c’est aussi :
● Des possibilités de bénéficier de nos offres en marque blanche ou via nos API. Vous proposez du vol et du train à votre image, tout en vous appuyant sur notre aide de l’avant à l’après-vente.
● Une inscription gratuite en quelques clics, sans abonnement, vous ne payez que vos réservations.
● La remontée comptable et la possibilité de mise en compte.
● Et aussi, Resaneo vous permet de maîtriser vos marges en paramétrant votre propre markup.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, Resaneo est composé d’une équipe d’experts disponibles et passionnés aux commandes d’un outil performant pour procurer aux utilisateurs la meilleure expérience de réservation.
Rendez-vous sur www.resaneo.com et laissez-vous guider.
Quartier Libre avec ses grands classiques et plein de nouveautés
Quartier Libre est un tour – opérateur spécialiste des voyages en circuit autour des cultures celtes et scandinaves.
Islande, Norvège, Suède, Irlande et Ecosse font ainsi partie de nos destinations phares depuis plus de trente ans. Nous avons toutefois à cœur de continuer à approfondir notre expertise, de renforcer nos atouts et d’être en phase avec les enjeux de notre époque afin de proposer des produits toujours plus pertinents à notre clientèle.
Ainsi, l’intégration de Quartier Libre au sein du groupe Penguin World en 2019 a permis de redynamiser nos processus de création et de commercialisation. Nous travaillons en synergie avec les autres membres du groupe afin d’offrir une expérience simple et efficace de réservation de voyages : tandis que Resaneo permet de proposer l’ensemble des disponibilités aériennes avec des tarifs en temps réel, SpeedMedia met à disposition de l’usager une interface digitale de première qualité.
Nous entendons également garder la proximité que nous avons construite avec nos clients. Quartier Libre s’est en effet imposé dans la profession comme un acteur régional majeur, car il permet d’atteindre l’Europe septentrionale depuis de nombreuses villes françaises et pays limitrophes - Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne. Nous mettons l’accent sur l’élaboration de propositions variées, tant sur la forme (circuits guidés, autotours ou séjours), que sur le fond (découverte du patrimoine culturel et naturel, activités ludo-sportives, etc.), chacune dotée d’encadrement et de garanties sécurisantes, à même de satisfaire les besoins de tous types de voyageurs.
Quartier Libre a innové cette année en lançant une nouvelle production comprenant un circuit en Angleterre ou des mini groupe de 18 pax en Irlande. De plus nos séjours multi activités en Laponie suédoise sont maintenant proposé avec 3 vols par semaine.
Enfin, notre structure est soucieuse de répondre aux problématiques de son temps. Face à l’urgence climatique, elle développe de nombreux axes pour offrir un tourisme durable, plus respectueux de l’environnement. Que ce soit la favorisation de vols directs ou de trajets en train pour les pré et post-acheminements, C’est pour cela que nous proposons également à nos clients qui souhaitent faire notre Iles et Highlands en Ecosse et notre circuit en Angleterre de s’y rendre en train depuis la France ou la Belgique.
De plus nos 2 circuits sur les Pays Baltes se font en train. Quartier Libre a conscience de ses responsabilités et fait en sorte de répondre aux attentes légitimes actuelles. Pour que le voyage impacte durablement celui qui le vit… et non les lieux qu’il traverse.
Islande, Norvège, Suède, Irlande et Ecosse font ainsi partie de nos destinations phares depuis plus de trente ans. Nous avons toutefois à cœur de continuer à approfondir notre expertise, de renforcer nos atouts et d’être en phase avec les enjeux de notre époque afin de proposer des produits toujours plus pertinents à notre clientèle.
Ainsi, l’intégration de Quartier Libre au sein du groupe Penguin World en 2019 a permis de redynamiser nos processus de création et de commercialisation. Nous travaillons en synergie avec les autres membres du groupe afin d’offrir une expérience simple et efficace de réservation de voyages : tandis que Resaneo permet de proposer l’ensemble des disponibilités aériennes avec des tarifs en temps réel, SpeedMedia met à disposition de l’usager une interface digitale de première qualité.
Nous entendons également garder la proximité que nous avons construite avec nos clients. Quartier Libre s’est en effet imposé dans la profession comme un acteur régional majeur, car il permet d’atteindre l’Europe septentrionale depuis de nombreuses villes françaises et pays limitrophes - Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne. Nous mettons l’accent sur l’élaboration de propositions variées, tant sur la forme (circuits guidés, autotours ou séjours), que sur le fond (découverte du patrimoine culturel et naturel, activités ludo-sportives, etc.), chacune dotée d’encadrement et de garanties sécurisantes, à même de satisfaire les besoins de tous types de voyageurs.
Quartier Libre a innové cette année en lançant une nouvelle production comprenant un circuit en Angleterre ou des mini groupe de 18 pax en Irlande. De plus nos séjours multi activités en Laponie suédoise sont maintenant proposé avec 3 vols par semaine.
Enfin, notre structure est soucieuse de répondre aux problématiques de son temps. Face à l’urgence climatique, elle développe de nombreux axes pour offrir un tourisme durable, plus respectueux de l’environnement. Que ce soit la favorisation de vols directs ou de trajets en train pour les pré et post-acheminements, C’est pour cela que nous proposons également à nos clients qui souhaitent faire notre Iles et Highlands en Ecosse et notre circuit en Angleterre de s’y rendre en train depuis la France ou la Belgique.
De plus nos 2 circuits sur les Pays Baltes se font en train. Quartier Libre a conscience de ses responsabilités et fait en sorte de répondre aux attentes légitimes actuelles. Pour que le voyage impacte durablement celui qui le vit… et non les lieux qu’il traverse.
N’hésitez pas à contacter Léa et ses équipes pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :
• Ecrivez-nous : l.zidane@speedmedia.fr
• Téléphone : + 33 (0)1 84 16 52 90
• Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr
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Contactez-nous au 0892 49 41 41
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fr.resaneo.com
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Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
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