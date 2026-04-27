Forum des Pionniers 2026 : Penguin World de nouveau parrain avec ses trois sociétés, SpeedMedia, Resaneo et Quartier Libre

Quartier Libre est un tour – opérateur spécialiste des voyages en circuit autour des cultures celtes et scandinaves.



Islande, Norvège, Suède, Irlande et Ecosse font ainsi partie de nos destinations phares depuis plus de trente ans. Nous avons toutefois à cœur de continuer à approfondir notre expertise, de renforcer nos atouts et d’être en phase avec les enjeux de notre époque afin de proposer des produits toujours plus pertinents à notre clientèle.



Ainsi, l’intégration de Quartier Libre au sein du groupe Penguin World en 2019 a permis de redynamiser nos processus de création et de commercialisation. Nous travaillons en synergie avec les autres membres du groupe afin d’offrir une expérience simple et efficace de réservation de voyages : tandis que Resaneo permet de proposer l’ensemble des disponibilités aériennes avec des tarifs en temps réel, SpeedMedia met à disposition de l’usager une interface digitale de première qualité.



Nous entendons également garder la proximité que nous avons construite avec nos clients. Quartier Libre s’est en effet imposé dans la profession comme un acteur régional majeur, car il permet d’atteindre l’Europe septentrionale depuis de nombreuses villes françaises et pays limitrophes - Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne. Nous mettons l’accent sur l’élaboration de propositions variées, tant sur la forme (circuits guidés, autotours ou séjours), que sur le fond (découverte du patrimoine culturel et naturel, activités ludo-sportives, etc.), chacune dotée d’encadrement et de garanties sécurisantes, à même de satisfaire les besoins de tous types de voyageurs.



Quartier Libre a innové cette année en lançant une nouvelle production comprenant un circuit en Angleterre ou des mini groupe de 18 pax en Irlande. De plus nos séjours multi activités en Laponie suédoise sont maintenant proposé avec 3 vols par semaine.



Enfin, notre structure est soucieuse de répondre aux problématiques de son temps. Face à l’urgence climatique, elle développe de nombreux axes pour offrir un tourisme durable, plus respectueux de l’environnement. Que ce soit la favorisation de vols directs ou de trajets en train pour les pré et post-acheminements, C’est pour cela que nous proposons également à nos clients qui souhaitent faire notre Iles et Highlands en Ecosse et notre circuit en Angleterre de s’y rendre en train depuis la France ou la Belgique.

De plus nos 2 circuits sur les Pays Baltes se font en train. Quartier Libre a conscience de ses responsabilités et fait en sorte de répondre aux attentes légitimes actuelles. Pour que le voyage impacte durablement celui qui le vit… et non les lieux qu’il traverse.