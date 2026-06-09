Royal Caribbean réceptionne officiellement le Legend of the Seas

Nous sommes extrêmement fiers de présenter Legend of the Seas aux vacanciers et de poursuivre l'héritage révolutionnaire de la classe Icon

Le navire proposeraRoyal Caribbean promet également une offre d'hébergement renforcée avec notamment une nouvelle version dePropulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le Legend of the Seas devient le quatrième navire de la compagnie utilisant cette technologie.», a ajouté Michael Bayley, président et CEO de Royal Caribbean.Long de 365 mètres, le Legend of the Seas peut accueillir jusqu'à 7 600 passagers et rejoint le cercle très fermé des plus grands navires au monde.