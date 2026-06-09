Royal Caribbean réceptionne officiellement le Legend of the Seas

Royal Caribbean a officiellement pris livraison du Legend of the Seas, troisième navire de la classe Icon, lors d'une cérémonie organisée au chantier naval Meyer Turku, en Finlande.
Le paquebot, dont la mise en service est prévue le 4 juillet 2026 en Méditerranée occidentale, rejoindra ensuite Fort Lauderdale à l'automne pour proposer des croisières dans les Caraïbes.
Plus de 1 200 membres d'équipage, partenaires et dirigeants ont participé à l'événement marquant le transfert de propriété entre Meyer Turku et Royal Caribbean.
« La livraison du Legend of the Seas marque une nouvelle étape importante dans notre ambition de redéfinir en permanence l'expérience de vacances », a déclaré Jason Liberty.com/in/jason-liberty-040254b3, président-directeur général de Royal Caribbean Group.
Il a salué « l'extraordinaire partenariat » avec le chantier finlandais ainsi que le travail des milliers d'ingénieurs, designers et architectes mobilisés sur le projet.
Le paquebot, dont la mise en service est prévue le 4 juillet 2026 en Méditerranée occidentale, rejoindra ensuite Fort Lauderdale à l'automne pour proposer des croisières dans les Caraïbes.
Plus de 1 200 membres d'équipage, partenaires et dirigeants ont participé à l'événement marquant le transfert de propriété entre Meyer Turku et Royal Caribbean.
« La livraison du Legend of the Seas marque une nouvelle étape importante dans notre ambition de redéfinir en permanence l'expérience de vacances », a déclaré Jason Liberty.com/in/jason-liberty-040254b3, président-directeur général de Royal Caribbean Group.
Il a salué « l'extraordinaire partenariat » avec le chantier finlandais ainsi que le travail des milliers d'ingénieurs, designers et architectes mobilisés sur le projet.
Legend of the Seas : l'un des plus grands navires au monde
Le navire proposera 28 concepts de restauration, des spectacles inspirés notamment de Charlie et la Chocolaterie, sept piscines ainsi que le parc aquatique Category 6. Royal Caribbean promet également une offre d'hébergement renforcée avec notamment une nouvelle version de l'Ultimate Family Townhouse sur trois niveaux.
Propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le Legend of the Seas devient le quatrième navire de la compagnie utilisant cette technologie.
« Nous sommes extrêmement fiers de présenter Legend of the Seas aux vacanciers et de poursuivre l'héritage révolutionnaire de la classe Icon », a ajouté Michael Bayley, président et CEO de Royal Caribbean.
Long de 365 mètres, le Legend of the Seas peut accueillir jusqu'à 7 600 passagers et rejoint le cercle très fermé des plus grands navires au monde.
A lire aussi : Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026
Propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le Legend of the Seas devient le quatrième navire de la compagnie utilisant cette technologie.
« Nous sommes extrêmement fiers de présenter Legend of the Seas aux vacanciers et de poursuivre l'héritage révolutionnaire de la classe Icon », a ajouté Michael Bayley, président et CEO de Royal Caribbean.
Long de 365 mètres, le Legend of the Seas peut accueillir jusqu'à 7 600 passagers et rejoint le cercle très fermé des plus grands navires au monde.
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