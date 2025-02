Le voile est levé : Legend of the Seas sera le 3ème navire de la classe Icon de Royal Caribbean

Proximité car Legend of the Seas embarquera du 2 Août au 25 Octobre 2026, donc du plein été aux vacances de la Toussaint, depuis Barcelone et Rome. La majorité des cabines se trouvent sur Barcelone, son port d’embarquement principal. Et Barcelone bien sûr c’est l’une des villes étrangères préférée des Français, parfaitement connectée par son aéroport international, ses autoroutes ou ses connections ferroviaires, avec l’Hexagone. Plus besoin de prendre l’avion pour Miami pour embarquer sur une classe Icon, vous aurez désormais Legend of the Seas à Barcelone, à moins d’une heure et demie des aéroports de la métropole. Barcelone, ville cosmopolite, est la destination préférée des Français en Espagne, et la capitale de la croisière en Europe, encore une fois une combination parfaite avec l’arrivée du Legend of the Seas. Et puis parlons dépaysement… car s’il est vrai que le Legend of the Seas sera à notre porte en 2026, je peux vous assurer que vous trouverez difficilement quelque chose d’aussi surprenant et d’aussi proche de l’Hexagone.