L’Albanie, au nord, culture et modernité

80 kilomètres plus au nord, voici Shkodra. Cette ville de 150 000 habitants, située à 30 kilomètres de la mer Adriatique, est bordée par le lac du même nom, frontalier avec le Monténégro.



Elle offre un double intérêt : avec premièrement sa citadelle de Rozafa, bâtie au XIVe siècle par les Vénitiens, dont les vestiges occupent 200 hectares au sommet d’une colline et deuxièmement, l’animation piétonne des rues Idromeno et G’juhadol, aux nombreuses terrasses de café. On y visitera aussi le passionnant musée national de la photographie Marubi, du nom de cette famille qui documenta durant trois générations la société albanaise.



A la même latitude que Tirana, Durrës est, comme tous les ports, une cité intriquée et hétéroclite. Seconde ville du pays, celle qui fut hellène, romaine, byzantine, angevine, vénitienne et ottomane, en plus d’être un des terminus des routes caravanières venues d’Orient, en porte encore les traces.



C’est donc à travers l’archéologie qu’on la découvrira, en allant voir l’amphithéâtre romain de 15 000 places enclavé dans la ville, les vestiges des remparts et le musée archéologique, synthèse fouillée de toutes ces époques.

