Du littoral aux montagnes, la grande nature d’Albanie

L’autre intérêt majeur d’un séjour ou d’un circuit en Albanie, peut-être plus grand encore que les côtes, sont les montagnes. Sillonnées de rivières impétueuses, elles couvrent 70% du pays et promettent des itinérances secrètes dans des vallées et des villages perdus. Au nord, ce sont les Alpes dinariques, près du Monténégro et du Kosovo. Elles cachent la reculée vallée du Theth.



Plusieurs massifs s’enchainent ensuite jusqu’à la frontière grecque, avec le point culminant du pays situé à la frontière de la Macédoine du Nord, le mont Korab (2 751 m).



De nombreux randonneurs choisissent Berat pour « camp de base » avant d’aller explorer les montagnes environnantes. Les reliefs du sud sont particulièrement attirants.



Dans un décor sauvage de versants herbeux et de petits cols, là où l’on croise beaucoup de troupeaux de moutons gardés par des bergers (il y a aussi des loups et des ours), l’étroite route entre Gjirokastra et Korça est spectaculaire, traversant des paysages intègres scandés de rares villages.