Le Réseau des Grands Sites de France intègre de nouveaux territoires

L’arrivée du Département du Gard au sein du collège des grandes collectivités concrétise un engagement fort en matière de gestion environnementale.De son côté, le plateau de Gergovie et les sites arvernes situés dans le Puy-de-Dôme rejoignent le réseau à titre de membre associé.Fort de son patrimoine archéologique majeur et de ses belvédères sur la Chaîne des Puys, le site entame son parcours d’accompagnement avant d’obtenir la validation du ministère de la Transition écologique pour s’engager pleinement dans la démarche.