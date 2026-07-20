Le Réseau des Grands Sites de France intègre de nouveaux territoires

Le Réseau des Grands Sites de France enregistre de nouvelles avancées dans la protection et la gestion durable des paysages remarquables.
À la suite des récents avis favorables de la Commission supérieure des sites, le Havre du Payré et Bonifacio franchissent une étape décisive en devenant Projets Grands Sites de France.
Cela va permettre à ces deux territoires de s'engager dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes d’actions territoriaux
Cette dynamique s’accompagne de l’adhésion du Département du Gard au réseau et de l’intégration de Gergovie comme membre associé.
Ces démarches visent à concilier la préservation des paysages classés avec la maîtrise de la fréquentation touristique et le maintien de la qualité de vie locale.
A lire : Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin
Une fois ces plans déployés, les deux collectivités pourront déposer leur candidature officielle pour l’obtention du label Grand Site de France.
À la suite des récents avis favorables de la Commission supérieure des sites, le Havre du Payré et Bonifacio franchissent une étape décisive en devenant Projets Grands Sites de France.
Cela va permettre à ces deux territoires de s'engager dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes d’actions territoriaux
Cette dynamique s’accompagne de l’adhésion du Département du Gard au réseau et de l’intégration de Gergovie comme membre associé.
Ces démarches visent à concilier la préservation des paysages classés avec la maîtrise de la fréquentation touristique et le maintien de la qualité de vie locale.
A lire : Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin
Une fois ces plans déployés, les deux collectivités pourront déposer leur candidature officielle pour l’obtention du label Grand Site de France.
Les rencontres annuelles du Réseau se tiendront à Nîmes
L’arrivée du Département du Gard au sein du collège des grandes collectivités concrétise un engagement fort en matière de gestion environnementale.
Déjà gestionnaire de plus de 4 500 hectares d’espaces naturels sensibles, le territoire accueillera par ailleurs les Rencontres annuelles du Réseau à Nîmes, du 13 au 15 octobre 2026, autour de la thématique de la place des habitants.
De son côté, le plateau de Gergovie et les sites arvernes situés dans le Puy-de-Dôme rejoignent le réseau à titre de membre associé.
Fort de son patrimoine archéologique majeur et de ses belvédères sur la Chaîne des Puys, le site entame son parcours d’accompagnement avant d’obtenir la validation du ministère de la Transition écologique pour s’engager pleinement dans la démarche.
Déjà gestionnaire de plus de 4 500 hectares d’espaces naturels sensibles, le territoire accueillera par ailleurs les Rencontres annuelles du Réseau à Nîmes, du 13 au 15 octobre 2026, autour de la thématique de la place des habitants.
De son côté, le plateau de Gergovie et les sites arvernes situés dans le Puy-de-Dôme rejoignent le réseau à titre de membre associé.
Fort de son patrimoine archéologique majeur et de ses belvédères sur la Chaîne des Puys, le site entame son parcours d’accompagnement avant d’obtenir la validation du ministère de la Transition écologique pour s’engager pleinement dans la démarche.