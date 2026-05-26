Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin

Le label Grand Site de France a été renouvelé jusqu’en 2033 pour le Marais poitevin.
Attribué pour une durée de huit ans, le label Grand Site de France reconnaît la qualité de gestion, de préservation et d’accueil des visiteurs sur des sites naturels emblématiques.
Labellisé une première fois en 2010 puis renouvelé en 2018, le Marais poitevin obtient ainsi un deuxième renouvellement.
Attribué pour une durée de huit ans, le label Grand Site de France reconnaît la qualité de gestion, de préservation et d’accueil des visiteurs sur des sites naturels emblématiques.
Labellisé une première fois en 2010 puis renouvelé en 2018, le Marais poitevin obtient ainsi un deuxième renouvellement.
Préservation des paysages et tourisme durable
Le dossier porté par le Parc naturel régional du Marais poitevin met notamment en avant les actions menées autour de la restauration du patrimoine lié à l’eau, du maintien des prairies naturelles et de la replantation des arbres touchés par la chalarose.
Le territoire poursuit également ses actions autour du tourisme durable, de l’amélioration du cadre de vie et de l’adaptation au changement climatique.
Le réseau des Grands Sites de France compte actuellement 26 sites labellisés accueillant plus de 40 millions de visiteurs chaque année.
A lire aussi : Trois nouveaux territoires reçoivent le label Grand Site de France
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