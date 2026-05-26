Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin

Le dossier porté par le Parc naturel régional du Marais poitevin met notamment en avant les actions menées autour de la restauration du patrimoine lié à l’eau, du maintien des prairies naturelles et de la replantation des arbres touchés par la chalarose.Le territoire poursuit également ses actions autour du, de l’amélioration du cadre de vie et de l’adaptation au changement climatique.Le réseau descompte actuellementaccueillant plus dede visiteurs chaque année.