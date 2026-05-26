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CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre

Deux formules de découverte du navire, les 10 et 11 septembre 2026


CFC Croisières organise deux opérations portes ouvertes à bord du navire Renaissance les 10 et 11 septembre 2026, dans le port de Marseille. La compagnie proposera une formule journée avec déjeuner ainsi qu’une formule incluant dîner et nuit à bord afin de faire découvrir l’expérience croisière au grand public.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 08:53

Les participants pourront assister à une visite du navire - Photo : Andy Humbert
Les participants pourront assister à une visite du navire - Photo : Andy Humbert
Martinique
CFC Croisières organise deux opérations portes ouvertes à bord du Renaissance les 10 et 11 septembre 2026 au port de Marseille.

Cela permettra aux visiteurs de découvrir les installations et les services proposés à bord du navire.

La première formule, baptisée « La journée en vogue », se déroulera le 10 septembre de 10h30 à 15h30.

Le programme comprendra un cocktail de bienvenue, une visite du navire, une présentation de la compagnie, un déjeuner face à la mer ainsi qu’un spectacle au théâtre.

Cette formule est proposée au tarif de 66 euros TTC par personne, uniquement sur réservation téléphonique.

Une soirée avec dîner et nuit en cabine

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La seconde formule, intitulée « La nuit en vogue », se déroulera du 10 septembre à 18h jusqu’au 11 septembre à 10h.

Les participants pourront assister à une visite du navire, profiter d’un dîner à bord, d’un spectacle au théâtre ainsi que d’une soirée dansante avant de passer la nuit dans une cabine avec petit-déjeuner inclus.

Les tarifs débutent à 99 euros TTC par personne pour une cabine intérieure et à 110 euros TTC pour une cabine vue mer.

A lire aussi : CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

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Tags : cfc
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