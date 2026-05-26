CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre

CFC Croisières organise deux opérations portes ouvertes à bord du Renaissance les 10 et 11 septembre 2026 au port de Marseille.
Cela permettra aux visiteurs de découvrir les installations et les services proposés à bord du navire.
La première formule, baptisée « La journée en vogue », se déroulera le 10 septembre de 10h30 à 15h30.
Le programme comprendra un cocktail de bienvenue, une visite du navire, une présentation de la compagnie, un déjeuner face à la mer ainsi qu’un spectacle au théâtre.
Cette formule est proposée au tarif de 66 euros TTC par personne, uniquement sur réservation téléphonique.
Cela permettra aux visiteurs de découvrir les installations et les services proposés à bord du navire.
La première formule, baptisée « La journée en vogue », se déroulera le 10 septembre de 10h30 à 15h30.
Le programme comprendra un cocktail de bienvenue, une visite du navire, une présentation de la compagnie, un déjeuner face à la mer ainsi qu’un spectacle au théâtre.
Cette formule est proposée au tarif de 66 euros TTC par personne, uniquement sur réservation téléphonique.
Une soirée avec dîner et nuit en cabine
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La seconde formule, intitulée « La nuit en vogue », se déroulera du 10 septembre à 18h jusqu’au 11 septembre à 10h.
Les participants pourront assister à une visite du navire, profiter d’un dîner à bord, d’un spectacle au théâtre ainsi que d’une soirée dansante avant de passer la nuit dans une cabine avec petit-déjeuner inclus.
Les tarifs débutent à 99 euros TTC par personne pour une cabine intérieure et à 110 euros TTC pour une cabine vue mer.
A lire aussi : CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
Les participants pourront assister à une visite du navire, profiter d’un dîner à bord, d’un spectacle au théâtre ainsi que d’une soirée dansante avant de passer la nuit dans une cabine avec petit-déjeuner inclus.
Les tarifs débutent à 99 euros TTC par personne pour une cabine intérieure et à 110 euros TTC pour une cabine vue mer.
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