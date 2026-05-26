Azamara dévoile ses itinéraires pour 2028

Azamara dévoile sa programmation printemps-été-automne 2028 et annonce notamment sa première saison complète en Asie, avec 33 croisières opérées par l’Azamara Pursuit.
Plusieurs itinéraires permettront de combiner différentes destinations, comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine, au sein d’un même voyage.
La compagnie précise également que certains départs seront programmés pendant des festivals régionaux, afin de renforcer l’immersion culturelle des voyageurs.
Plusieurs itinéraires permettront de combiner différentes destinations, comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine, au sein d’un même voyage.
La compagnie précise également que certains départs seront programmés pendant des festivals régionaux, afin de renforcer l’immersion culturelle des voyageurs.
Azamara : L’Europe reste au cœur de la programmation
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L’Europe représentera également une part importante de la saison 2028, avec 85 croisières, dont 10 "Grand Voyages" et 48 itinéraires multi-pays.
La programmation prévoit plusieurs nouvelles escales, comme Caen, Sokcho en Corée du Sud, Tokushima et Miyazaki au Japon, ou encore Porto Empedocle en Sicile et Liepāja en Lettonie.
Azamara proposera aussi plusieurs croisières panoramiques intégrant des navigations fluviales vers Séville, Bordeaux, Rouen, Shanghai ou Hô Chi Minh-Ville.
A lire aussi : Azamara : "Nous attirons une nouvelle génération de croisiéristes"
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