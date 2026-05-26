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Azamara dévoile ses itinéraires pour 2028

Azamara prévoit près de 360 départs tardifs et nuits à quai


Azamara dévoile sa programmation printemps-été-automne 2028, avec une saison marquée par le renforcement de son offre en Asie, l’ajout de 12 nouveaux ports d’escale et plus de 360 départs tardifs et nuits à quai. La compagnie indique que 87 % du temps des croisières sera consacré aux escales.


Rédigé par le Mardi 26 Mai 2026 à 10:42

Navire Azamara. DepositPhotos.com/Siempreverde
Navire Azamara. DepositPhotos.com/Siempreverde
Martinique
Azamara dévoile sa programmation printemps-été-automne 2028 et annonce notamment sa première saison complète en Asie, avec 33 croisières opérées par l’Azamara Pursuit.

Plusieurs itinéraires permettront de combiner différentes destinations, comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine, au sein d’un même voyage.

La compagnie précise également que certains départs seront programmés pendant des festivals régionaux, afin de renforcer l’immersion culturelle des voyageurs.

Azamara : L’Europe reste au cœur de la programmation

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L’Europe représentera également une part importante de la saison 2028, avec 85 croisières, dont 10 "Grand Voyages" et 48 itinéraires multi-pays.

La programmation prévoit plusieurs nouvelles escales, comme Caen, Sokcho en Corée du Sud, Tokushima et Miyazaki au Japon, ou encore Porto Empedocle en Sicile et Liepāja en Lettonie.

Azamara proposera aussi plusieurs croisières panoramiques intégrant des navigations fluviales vers Séville, Bordeaux, Rouen, Shanghai ou Hô Chi Minh-Ville.

A lire aussi : Azamara : "Nous attirons une nouvelle génération de croisiéristes"

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Tags : azamara
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