Azamara : "Nous attirons une nouvelle génération de croisiéristes"

TourMaG – Le tourisme durable est un enjeu clé pour de nombreux voyageurs. Comment Azamara agit-elle sur ce plan, via son modèle de petits navires et ses longues escales ?



Dondra Ritzenthaler : Nous sommes pleinement engagés dans cette voie. À bord, nous avons mis en place le tri des déchets, la réduction du gaspillage alimentaire, et nous privilégions les produits locaux dans nos restaurants, notamment lors des AzAmazing Evenings.



Nous optimisons également la consommation énergétique de nos navires pour réduire les émissions. Et nous veillons à l’impact de nos itinéraires : en restant plus longtemps à quai et en ajustant nos horaires pour éviter les pics de fréquentation, nous contribuons à limiter l’empreinte de nos escales sur les destinations. Notre approche est claire : permettre à nos passagers d’aller plus loin dans la découverte, tout en respectant les territoires visités.