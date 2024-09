L’immersion dans la destination, le véritable atout des croisières Azamara

Azamara marque sa différence par sa spécialisation dans une expérience immersive. Azamara inclut dans chacune de ses offres les standards attendus par les voyageurs, comme la pension complète de qualité gastronomique, les boissons 24/7, les frais de service et pourboires, le service de blanchisserie, « mais tout cela n’est pas vraiment différenciant dans la croisière de luxe. Nous avons fait le choix de parier simplement sur l’immersion dans la destination comme attribut différentiel par rapport à la concurrence » précise Emmanuel Joly.



Cette dimension immersive fait donc la force du croisiériste, et c’est le premier critère de choix des voyageurs lorsqu’ils partent avec la compagnie, « personne ne travaille la destination comme Azamara ». Et, de poursuivre « l’offre d’itinéraires et expériences uniques est le point différentiel principal entre Azamara et ses principaux concurrents, et c’est pour cela que nous allons continuer à appuyer cette différentiation par la Destination ».



Des itinéraires sans cesse renouvelés, jamais identiques, des escales « dans des petits ports très peu prisés par le reste de l’industrie de la croisière, que nous choisissons minutieusement pour la beauté des sites, ou pour leur intérêt culturel et historique » sont ainsi les repères d’une croisière Azamara.



Autre axe stratégique pour se démarquer, le croisiériste mise sur « des temps d’escale allongés, des nuitées - « overnights », donc deux jours sur la même destination - et un nouveau concept d’escales à durée incrémentée (extended destination days). Les escales à durée incrémentée sont définies comme étant les escales avec plus de 10 heures au port ». Une stratégie qui fait écho aux attentes des voyageurs en quête de « slow travel ». Offrir plus de temps au sein d’une destination permet de rencontrer des locaux, de s’aventurer plus en profondeur lors d’une excursion ou de simplement flâner. Azamara propose enfin des croisières ciblées, « intensives », « où sur une même croisière, nous allons découvrir en profondeur un seul et même pays ». De nouveau une recette qui fait succès comme en témoignent les résultats sur les croisières intensives au Japon, en Afrique du Sud, ou plus près de chez nous, en Grèce où Azamara propose des escales dans des ports de toute beauté comme Spetses, Patmos, Paros, Chania ou Agios Nikolaos.