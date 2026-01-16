Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire

Navire inaugural du programme, l’Azamara Quest bénéficiera d’une évolution structurelle majeure avec la création d’un nouveau pont Penthouse, le plus élevé du navire.



Celui-ci accueillera 12 suites de luxe inédites dont 2 Panorama, situées à l’avant, offrant des vues à 270° sur l’océan, avec salon, salle à manger séparée, dressing et salle de bains inspirée du spa.



Ces suites incluront l’ensemble des privilèges premium de la marque : service de majordome, Wi-Fi Starlink, forfait boissons premium et accès aux restaurants de spécialités.



Autre évolution notable : l’Atlas Bar, déjà testé avec succès sur l’Azamara Onward, sera déployé sur l’ensemble de la flotte.



Repositionné au cœur du navire, à proximité du restaurant Discoveries, il deviendra un lieu central de convivialité autour de cocktails et de spiritueux premium.