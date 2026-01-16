TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire

Les quatre bateaux sont concernés


Avec le programme "Azamara Forward", la compagnie repositionne sa flotte sur le segment des petits navires de luxe, en misant sur des suites inédites, une gastronomie repensée et des espaces communs modernisés.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Le programme "Azamara Forward" prévoit enfin une rénovation complète des cabines et suites - Photo : Azamara
CroisiEurope
La compagnie de croisières de luxe Azamara lance "Azamara Forward", un vaste programme de transformation qui marque la plus importante phase de rénovation jamais engagée par l’armateur.

Objectif affiché : sublimer l’expérience à bord tout en consolidant son positionnement sur le marché très concurrentiel des croisières premium à taille humaine.

Le programme concernera l’ensemble des quatre navires de la flotte, avec une première mise en œuvre à bord de l’Azamara Quest à partir de décembre 2026.

Les autres unités - Azamara Onward, Azamara Journey et Azamara Pursuit - suivront progressivement, dès 2027 pour l’Onward.

Nouvelles suites et pont Penthouse inédit sur l’Azamara Quest

Navire inaugural du programme, l’Azamara Quest bénéficiera d’une évolution structurelle majeure avec la création d’un nouveau pont Penthouse, le plus élevé du navire.

Celui-ci accueillera 12 suites de luxe inédites dont 2 Panorama, situées à l’avant, offrant des vues à 270° sur l’océan, avec salon, salle à manger séparée, dressing et salle de bains inspirée du spa.

Ces suites incluront l’ensemble des privilèges premium de la marque : service de majordome, Wi-Fi Starlink, forfait boissons premium et accès aux restaurants de spécialités.

Autre évolution notable : l’Atlas Bar, déjà testé avec succès sur l’Azamara Onward, sera déployé sur l’ensemble de la flotte.

Repositionné au cœur du navire, à proximité du restaurant Discoveries, il deviendra un lieu central de convivialité autour de cocktails et de spiritueux premium.

Un signal fort avant le tour du monde 2027

Le programme prévoit enfin une rénovation complète des cabines et suites, avec nouvelle literie, mobilier contemporain et palettes de couleurs inspirées de l’univers marin.

Le Cabaret Lounge, le restaurant Discoveries, les espaces du Sanctum Spa et les installations communes bénéficieront également d’un relooking intégral, dans une logique de confort, de fluidité et de cohérence haut de gamme.

Le lancement d’Azamara Forward interviendra avant le tour du monde 2027, positionnant l’Azamara Quest comme vitrine du renouveau de la marque.

Pour Cruisepro, agent général exclusif d’Azamara en France, cette rénovation conforte la compagnie comme un acteur de référence sur le segment des croisières de luxe à petite capacité, prisé par une clientèle en quête d’immersion et d’expériences différenciantes.

Tags : azamara, croisieres
