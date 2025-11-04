Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

Azamara mise sur des escales longues, une immersion culturelle soignée, et un positionnement boutique qui séduit de plus en plus de nouveaux voyageurs - Photo : Azamara
Du 16 octobre 2027 au 28 avril 2028, Azamara proposera 87 itinéraires à travers le monde à bord de ses quatre navires, misant sur la découverte en profondeur des destinations.
La compagnie annonce plus de 150 départs tardifs, 60 nuits à quai et 30 croisières combinables, permettant aux passagers de créer des voyages sur-mesure et de s’imprégner davantage de chaque culture visitée.
Six escales inédites rejoignent le programme : Bimini (Bahamas), Fraser Island et Gladstone (Australie), São Francisco do Sul et Paranaguá (Brésil), ainsi qu’Alger.
La compagnie annonce plus de 150 départs tardifs, 60 nuits à quai et 30 croisières combinables, permettant aux passagers de créer des voyages sur-mesure et de s’imprégner davantage de chaque culture visitée.
Six escales inédites rejoignent le programme : Bimini (Bahamas), Fraser Island et Gladstone (Australie), São Francisco do Sul et Paranaguá (Brésil), ainsi qu’Alger.
Azamara : le retour vers des ports emblématiques
Autres articles
-
Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO]
-
CroisiEurope distinguée par le magazine Capital
-
Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
-
Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe pour l'été 2027
-
Le MSC Magnifica est entré en cale sèche
La saison sera également marquée par une présence renforcée en Égypte, avec des croisières combinant Louxor et Alexandrie, et offrant une immersion dans les merveilles antiques et le riche patrimoine culturel du pays.
Azamara fait aussi son retour dans plusieurs escales historiques, notamment Porto Belo et Rio Grande au Brésil, Sandakan en Malaisie, la Nouvelle-Orléans aux États-Unis et Coron aux Philippines.
Lire aussi : Croisières de luxe : le haut de gamme prend le large !
Azamara fait aussi son retour dans plusieurs escales historiques, notamment Porto Belo et Rio Grande au Brésil, Sandakan en Malaisie, la Nouvelle-Orléans aux États-Unis et Coron aux Philippines.
Lire aussi : Croisières de luxe : le haut de gamme prend le large !