TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

87 croisières à bord de ses quatre navires


Fidèle à son concept Destination Immersion, Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028, avec 87 croisières à bord de ses quatre navires et un record de départs tardifs et de nuits à quai.


Rédigé par le Mercredi 5 Novembre 2025

Azamara mise sur des escales longues, une immersion culturelle soignée, et un positionnement boutique qui séduit de plus en plus de nouveaux voyageurs - Photo : Azamara
Azamara mise sur des escales longues, une immersion culturelle soignée, et un positionnement boutique qui séduit de plus en plus de nouveaux voyageurs - Photo : Azamara
CroisiEurope
Du 16 octobre 2027 au 28 avril 2028, Azamara proposera 87 itinéraires à travers le monde à bord de ses quatre navires, misant sur la découverte en profondeur des destinations.

La compagnie annonce plus de 150 départs tardifs, 60 nuits à quai et 30 croisières combinables, permettant aux passagers de créer des voyages sur-mesure et de s’imprégner davantage de chaque culture visitée.

Six escales inédites rejoignent le programme : Bimini (Bahamas), Fraser Island et Gladstone (Australie), São Francisco do Sul et Paranaguá (Brésil), ainsi qu’Alger.

Azamara : le retour vers des ports emblématiques

Autres articles
La saison sera également marquée par une présence renforcée en Égypte, avec des croisières combinant Louxor et Alexandrie, et offrant une immersion dans les merveilles antiques et le riche patrimoine culturel du pays.

Azamara fait aussi son retour dans plusieurs escales historiques, notamment Porto Belo et Rio Grande au Brésil, Sandakan en Malaisie, la Nouvelle-Orléans aux États-Unis et Coron aux Philippines.

Lire aussi : Croisières de luxe : le haut de gamme prend le large !

Lu 182 fois

Tags : azamara, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025
MSC Croisières annonce le retour de MSC Virtuosa aux Antilles à partir du 6 décembre 2025, pour une...
Dernière heure

TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne

Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation

GUILLAUME JOUFFRE

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable commercial affaires H/F - CDI - (Secteur Paris / Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"

Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"
Partez en France

Partez en France

Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants

Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025
Production

Production

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne

TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation

Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation
HotelMaG

Hébergement

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen
Futuroscopie

Futuroscopie

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias