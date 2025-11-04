Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

87 croisières à bord de ses quatre navires

Fidèle à son concept Destination Immersion, Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028, avec 87 croisières à bord de ses quatre navires et un record de départs tardifs et de nuits à quai.



Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 5 Novembre 2025

