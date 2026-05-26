« Les premiers réflexes, ça va être la communication : des panneaux 4x3, des supports de communication dans les environs pour mettre en avant cette nouvelle agence »,

« Dans certaines zones, on communique dans un rayon de 10 à 20 km. Dans des villes qui drainent plusieurs vallées, cela peut aller jusqu’à 30 km. »

« Nous faisons des campagnes radio, de l’affichage sur les abribus et nous participons à toutes les foires-expositions des villes où nous avons des boutiques »,

« Aujourd’hui, créer une agence de voyage est quelque chose de très dangereux. Les clients ne viendront vers vous que s’ils en ont besoin. Il faut proposer quelque chose de pertinent »