Avant même de vendre du voyage, il faut d’abord installer sa marque dans le paysage local. Pour Fatima Faivre, directrice régionale de Prêt à Partir, la priorité reste la visibilité physique.
« Les premiers réflexes, ça va être la communication : des panneaux 4x3, des supports de communication dans les environs pour mettre en avant cette nouvelle agence », explique-t-elle.
La directrice régionale de Prêt à Partir explique adapter le rayon de communication au territoire : « Dans certaines zones, on communique dans un rayon de 10 à 20 km. Dans des villes qui drainent plusieurs vallées, cela peut aller jusqu’à 30 km. »
Même logique chez Pierre Doucet, qui mise sur une communication régulière et multicanale pour ancrer ses agences localement.
« Nous faisons des campagnes radio, de l’affichage sur les abribus et nous participons à toutes les foires-expositions des villes où nous avons des boutiques », détaille-t-il.
Pour le dirigeant du réseau Terre D’Ailleurs, l’enjeu est simple : rester visible pour ne pas être oublié.
« Aujourd’hui, créer une agence de voyage est quelque chose de très dangereux. Les clients ne viendront vers vous que s’ils en ont besoin. Il faut proposer quelque chose de pertinent », rappelle celui qui avait ouvert son agence de Blois en janvier 2020 avant de devoir la fermer pendant le covid.
« Les premiers réflexes, ça va être la communication : des panneaux 4x3, des supports de communication dans les environs pour mettre en avant cette nouvelle agence », explique-t-elle.
La directrice régionale de Prêt à Partir explique adapter le rayon de communication au territoire : « Dans certaines zones, on communique dans un rayon de 10 à 20 km. Dans des villes qui drainent plusieurs vallées, cela peut aller jusqu’à 30 km. »
Même logique chez Pierre Doucet, qui mise sur une communication régulière et multicanale pour ancrer ses agences localement.
« Nous faisons des campagnes radio, de l’affichage sur les abribus et nous participons à toutes les foires-expositions des villes où nous avons des boutiques », détaille-t-il.
Pour le dirigeant du réseau Terre D’Ailleurs, l’enjeu est simple : rester visible pour ne pas être oublié.
« Aujourd’hui, créer une agence de voyage est quelque chose de très dangereux. Les clients ne viendront vers vous que s’ils en ont besoin. Il faut proposer quelque chose de pertinent », rappelle celui qui avait ouvert son agence de Blois en janvier 2020 avant de devoir la fermer pendant le covid.
Les réseaux sociaux : créer de la proximité avant même la visite
Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour créer une relation avec les habitants avant même qu’ils ne poussent la porte de l’agence.
Chez Prêt à Partir, les équipes travaillent notamment des vidéos de teasing avant une ouverture.
« L’équipe commence à communiquer sur une super nouvelle qui va arriver dans la ville, de façon à attirer l’attention des chalands et leur donner envie de venir nous voir », explique Fatima Faivre.
Les jeux-concours font aussi partie des outils utilisés pour créer de l’engagement.
« Pour un voyage acheté, les clients peuvent participer à un jeu qui leur permettra de gagner leur voyage », cite en exemple la directrice régionale du réseau Prêt à Partir.
Pour Léa Joulia, fondatrice de l'agence en-ligne Naïa Journey, les réseaux sociaux et les outils digitaux restent essentiels pour raconter une identité de marque.
« Les réseaux sociaux, le site Internet ou la newsletter sont indispensables pour présenter les offres et raconter l’univers des séjours », affirme Léa Joulia, très présente sur Instagram.
Mais encore faut-il choisir les bons canaux. Pierre Doucet rappelle que la stratégie dépend avant tout de la clientèle ciblée : « Nos clients de 60 ans sont sur Facebook . Il faut être là où se trouve sa clientèle. »
Le dirigeant utilise aussi YouTube pour travailler sa notoriété locale.
Chez Prêt à Partir, les équipes travaillent notamment des vidéos de teasing avant une ouverture.
« L’équipe commence à communiquer sur une super nouvelle qui va arriver dans la ville, de façon à attirer l’attention des chalands et leur donner envie de venir nous voir », explique Fatima Faivre.
Les jeux-concours font aussi partie des outils utilisés pour créer de l’engagement.
« Pour un voyage acheté, les clients peuvent participer à un jeu qui leur permettra de gagner leur voyage », cite en exemple la directrice régionale du réseau Prêt à Partir.
Pour Léa Joulia, fondatrice de l'agence en-ligne Naïa Journey, les réseaux sociaux et les outils digitaux restent essentiels pour raconter une identité de marque.
« Les réseaux sociaux, le site Internet ou la newsletter sont indispensables pour présenter les offres et raconter l’univers des séjours », affirme Léa Joulia, très présente sur Instagram.
Mais encore faut-il choisir les bons canaux. Pierre Doucet rappelle que la stratégie dépend avant tout de la clientèle ciblée : « Nos clients de 60 ans sont sur Facebook . Il faut être là où se trouve sa clientèle. »
Le dirigeant utilise aussi YouTube pour travailler sa notoriété locale.
L’événementiel pour créer du lien local
L’événementiel reste un levier fort pour attirer des habitants dans une agence physique et créer une expérience concrète autour du voyage.
Jessica Sorin a par exemple organisé l’inauguration de son agence le 14 mai dernier autour d’une immersion polynésienne dans son concept store Maison Manaventura.
Lire aussi : Maison Manaventura : de Tahiti à la Vendée, Jessica Sorin trace sa route
De son côté, Pierre Doucet continue de miser sur les foires-expositions locales.
« Les foires-expositions, c’est ma marque de fabrique depuis 30 ans. Cela demande de la présence, mais ça crée du lien et du réseau » , précise-t-il.
Pour renouveler l’expérience, le professionnel multiplie les animations : casques de réalité virtuelle, jeux à gratter ou réductions immédiates.
« Aujourd’hui, les gens veulent gagner quelque chose. Même une petite réduction peut créer une relation et déclencher une réservation. »
Chez Prêt à Partir, les jeux et récompenses servent aussi à dynamiser le trafic en agence.
« On peut, par exemple, récompenser les clients qui ont réservé le dossier le plus important. Ca peut être par des goodies de valeur, comme une bouteille de rhum, une valise de qualité... voire des billets d'avion pour un prochain voyage. Les gens qui gagnent en parlent autour d’eux et ça, c’est chouette aussi » , affirme Fatima Faivre.
En revanche, certains formats s’essoufflent. Pierre Doucet estime que les soirées clients traditionnelles ne suffisent plus. « Si c’est juste pour offrir un verre et faire une présentation, cela ne suffit plus. Les gens viennent s’ils ont une vraie raison de venir », remarque le patron de Terre d'Ailleurs.
Jessica Sorin a par exemple organisé l’inauguration de son agence le 14 mai dernier autour d’une immersion polynésienne dans son concept store Maison Manaventura.
Lire aussi : Maison Manaventura : de Tahiti à la Vendée, Jessica Sorin trace sa route
De son côté, Pierre Doucet continue de miser sur les foires-expositions locales.
« Les foires-expositions, c’est ma marque de fabrique depuis 30 ans. Cela demande de la présence, mais ça crée du lien et du réseau » , précise-t-il.
Pour renouveler l’expérience, le professionnel multiplie les animations : casques de réalité virtuelle, jeux à gratter ou réductions immédiates.
« Aujourd’hui, les gens veulent gagner quelque chose. Même une petite réduction peut créer une relation et déclencher une réservation. »
Chez Prêt à Partir, les jeux et récompenses servent aussi à dynamiser le trafic en agence.
« On peut, par exemple, récompenser les clients qui ont réservé le dossier le plus important. Ca peut être par des goodies de valeur, comme une bouteille de rhum, une valise de qualité... voire des billets d'avion pour un prochain voyage. Les gens qui gagnent en parlent autour d’eux et ça, c’est chouette aussi » , affirme Fatima Faivre.
En revanche, certains formats s’essoufflent. Pierre Doucet estime que les soirées clients traditionnelles ne suffisent plus. « Si c’est juste pour offrir un verre et faire une présentation, cela ne suffit plus. Les gens viennent s’ils ont une vraie raison de venir », remarque le patron de Terre d'Ailleurs.
Le bouche-à-oreille, toujours roi
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Malgré la montée du digital, tous les professionnels interrogés s’accordent sur un point : rien ne remplace la recommandation locale.
« Le réseau, le réseau, le réseau : la culture du réseau est essentielle », résume Pierre Doucet.
Installé depuis 30 ans à Châteauroux, il mise sur sa présence quotidienne dans la vie locale. « Cela fait 30 ans que les gens me voient dans le paysage local. Cette présence crée de la confiance », confirme-t-il.
Même constat pour Léa Joulia, notamment sur les voyages expérientiels : « Le bouche-à-oreille reste extrêmement fort dans ce type de séjour où l’expérience humaine compte énormément. »
La fondatrice ajoute : « Un voyageur satisfait est votre meilleure publicité. »
Au final, attirer des clients dans un rayon de 100 km repose moins sur une recette miracle que sur un travail constant de visibilité, de proximité et de relation humaine.
Comme le résume Pierre Doucet : « Il faut rester soi-même, garder ses valeurs et faire en sorte que les gens aient besoin de venir vers vous. »
« Le réseau, le réseau, le réseau : la culture du réseau est essentielle », résume Pierre Doucet.
Installé depuis 30 ans à Châteauroux, il mise sur sa présence quotidienne dans la vie locale. « Cela fait 30 ans que les gens me voient dans le paysage local. Cette présence crée de la confiance », confirme-t-il.
Même constat pour Léa Joulia, notamment sur les voyages expérientiels : « Le bouche-à-oreille reste extrêmement fort dans ce type de séjour où l’expérience humaine compte énormément. »
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Au final, attirer des clients dans un rayon de 100 km repose moins sur une recette miracle que sur un travail constant de visibilité, de proximité et de relation humaine.
Comme le résume Pierre Doucet : « Il faut rester soi-même, garder ses valeurs et faire en sorte que les gens aient besoin de venir vers vous. »
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