« pris en considération avec soin et non comme un numéro de dossier. »

« créer du lien, fidéliser, bien cerné le projet du client et l'accompagner. »

« C'est également la capacité de l'entreprise à être apporteuse de solutions et dans un rapport gagnant-gagnant, la personnalisation dans la gestion de masse, c'est tout l'enjeu des marques avec un nombre de clients important »,

« Le client doit se sentir en confiance dans sa relation avec nous. Ce qui prime c'est la sincérité des équipes qui gèrent les clients, qu'elles soient sur le terrain en Clubs, en agence ou derrière un téléphone »