Corsair confirme sa capacité à réaliser en interne des visites de maintenance lourde sur Airbus A330neo

Un savoir-faire construit dans la durée

Cette capacité ne s'improvise pas. Elle s'appuie sur une direction technique intégrée à la compagnie, dont les moyens sont agréés EASA/DGAC. La compagnie assurait déjà en interne une part importante de l'entretien de sa flotte ; elle a su étendre méthodiquement ce périmètre au fil des ans pour mieux maîtriser le cycle de vie de ses appareils. Ces check C internalisées ont ainsi été menées en environ deux semaines — un délai parfaitement maîtrisé au regard de l'ampleur des opérations réalisées : inspections structurelles, contrôles des systèmes et vérifications complètes des équipements, dans le respect des standards de sécurité et de qualité les plus exigeants du secteur.



A ce savoir-faire, Corsair ajoute une brique digitale très rare : la maitrise de bout en bout de tout le processus de planification et d’exécution des visites (tâches, matériels, RH, etc.). À partir des applications développées en internes, les mécaniciens Corsair notent par exemple la réalisation de leurs tâches sur leur tablette et toutes les données sont synthétisées pour offrir maîtrise et transparence parfaite sur toute la chaine de valeur, dès les phases de préparation du chantier.