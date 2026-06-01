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Corsair confirme sa capacité à réaliser en interne des visites de maintenance lourde sur Airbus A330neo

Une nouvelle étape dans la structuration du modèle industriel de la compagnie


En octobre 2025, Corsair avait déjà franchi un jalon significatif dans la consolidation de son outil industriel en réalisant, pour la première fois, une visite de maintenance lourde de type check C au sein de ses propres installations, dans le hangar HN7 d’Orly. Jusqu'à présent, ce type d'opération — parmi les plus complexes du cycle d'entretien d'un appareil — était généralement confié à des prestataires spécialisés. Depuis, les équipes techniques de Corsair ont réalisé deux checks C supplémentaires, de surcroît en utilisant des outils digitaux innovants développés en interne. En internalisant ces visites à forte valeur ajoutée, Corsair optimise son modèle industriel en renforçant son autonomie et sa performance opérationnelle.


Rédigé par Corsair le Lundi 8 Juin 2026 à 06:15

© Romain Cannizzaro
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Un savoir-faire construit dans la durée


Cette capacité ne s'improvise pas. Elle s'appuie sur une direction technique intégrée à la compagnie, dont les moyens sont agréés EASA/DGAC. La compagnie assurait déjà en interne une part importante de l'entretien de sa flotte ; elle a su étendre méthodiquement ce périmètre au fil des ans pour mieux maîtriser le cycle de vie de ses appareils. Ces check C internalisées ont ainsi été menées en environ deux semaines — un délai parfaitement maîtrisé au regard de l'ampleur des opérations réalisées : inspections structurelles, contrôles des systèmes et vérifications complètes des équipements, dans le respect des standards de sécurité et de qualité les plus exigeants du secteur.

A ce savoir-faire, Corsair ajoute une brique digitale très rare : la maitrise de bout en bout de tout le processus de planification et d’exécution des visites (tâches, matériels, RH, etc.). À partir des applications développées en internes, les mécaniciens Corsair notent par exemple la réalisation de leurs tâches sur leur tablette et toutes les données sont synthétisées pour offrir maîtrise et transparence parfaite sur toute la chaine de valeur, dès les phases de préparation du chantier.

Flexibilité, maîtrise des coûts et indépendance

Au-delà de la performance technique, cette internalisation répond à plusieurs objectifs stratégiques. Elle permet à Corsair de gagner en flexibilité dans la planification de ses opérations, de mieux maîtriser ses coûts d'entretien et de réduire sa dépendance vis-à-vis de prestataires externes. Cet enjeu est d'autant plus déterminant que les capacités mondiales de maintenance aéronautique (MRO) sont aujourd'hui fortement sollicitées, dans un contexte de fortes tensions sur les capacités nécessaires au secteur (disponibilité des hangars, de la RH qualifiée et des pièces avions). Disposer de cette autonomie constitue donc un avantage concurrentiel réel. Corsair avait d'ailleurs déjà internalisé plusieurs capacités clés, parmi lesquelles l'entretien en ligne des cabines et les déposes / reposes de moteurs.
© Romain Cannizzaro
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Une fiabilité au cœur de la promesse client

Sur le long-courrier, la maîtrise de la maintenance n'est pas qu'un sujet technique : elle conditionne directement la performance de l'exploitation. La disponibilité des appareils détermine la régularité des vols, la robustesse du programme et, in fine, la qualité de service offerte aux passagers. En reprenant la main sur l'entretien lourd de ses avions, Corsair se donne les moyens de mieux garantir, dans la durée, la fiabilité et la qualité de son offre — un enjeu essentiel pour ses clients comme pour l'ensemble de ses partenaires de distribution, qui s'appuient sur cette régularité et cette qualité au quotidien.

La maintenance internalisée comme gage de montée en gamme

Le renforcement des capacités d'entretien accompagne ainsi la stratégie de montée en gamme conduite ces dernières années. En développant son expertise sur l'entretien des cabines et des équipements, Corsair dispose d'une plus grande maîtrise de la qualité du produit proposé à ses passagers. Ainsi, environ 50% de la charge de travail d’une check C Corsair est consacrée à la cabine seule, du jamais vu chez les MRO spécialisés. Contribuer directement à l'entretien des aménagements intérieurs, c'est garantir dans le temps le niveau de qualité attendu par les clients.

Une flotte moderne au service de la performance

Enfin, cette étape s'inscrit pleinement dans la transformation engagée par Corsair depuis 2021, structurée autour d'une flotte désormais composée exclusivement d'Airbus A330neo. Cette homogénéité — l'une des flottes les plus jeunes d'Europe — confère à la compagnie une fiabilité opérationnelle renforcée et une cohérence de service sur l'ensemble de son réseau. Appareils de dernière génération, les A330neo offrent par ailleurs des performances environnementales nettement améliorées : une réduction de 15 % de la consommation de carburant, de 25 % des émissions de CO₂ par siège et de 60 % de l'empreinte sonore par rapport à la génération précédente. Dans un secteur confronté à des impératifs croissants de compétitivité et de décarbonation, cette efficacité constitue un levier durable de maîtrise des coûts d'exploitation.

Avec cette capacité de faire des checks C en interne et sa plus grande maîtrise de la chaîne de valeur, Corsair confirme la cohérence d'une transformation qui conjugue performance opérationnelle, maîtrise technique et qualité de l'expérience — au service d'un modèle long-courrier durable, salué par des résultats financiers solides.
© Romain Cannizzaro
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