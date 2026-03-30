Corsair : une classe Business pensée pour le long-courrier

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La cabine Business est configurée de manière à offrir à chaque passager un accès direct au couloir, tout en préservant un espace personnel optimisé. Cette organisation permet de concilier intimité et fluidité, deux attentes majeures sur ce segment.Les sièges se transforment en lits full flat à 180°, permettant un repos dans des conditions adaptées aux vols de longue durée. L’ergonomie de la cabine, les volumes et l’ambiance générale ont été pensés pour créer un environnement propice au sommeil, notamment sur les vols de nuit.Dans cette logique, Corsair a récemment renforcé le confort du repos avec l’introduction de surmatelas développés en partenariat avec la Compagnie Dumas. Cet équipement, inspiré des standards de l’hôtellerie haut de gamme, améliore l’accueil en position allongée et contribue à une meilleure qualité de sommeil à bord.Au-delà de l’équipement, cette évolution traduit une approche pragmatique de la montée en gamme : améliorer des éléments concrets, directement perceptibles par le passager.