Kactus signe de nouveaux accords hôteliers pour accélérer son développement européen

Kactus annonce la signature de nouveaux accords globaux avec plusieurs groupes hôteliers internationaux et précise également renforcer ses relations avec ses partenaires historiques comme Hilton et Marriott International afin d’élargir sa couverture événementielle à l’échelle européenne.
La société explique déjà travailler avec plusieurs entreprises du CAC 40 et des laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de contrats-cadres dédiés au marché MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events).
La société explique déjà travailler avec plusieurs entreprises du CAC 40 et des laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de contrats-cadres dédiés au marché MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events).
Une stratégie basée sur la centralisation et l’intelligence artificielle
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Pour répondre aux besoins de gestion centralisée des événements, Kactus indique avoir développé un modèle associant accords internationaux avec les grandes chaînes hôtelières et réseau de partenaires indépendants.
La plateforme affirme également être connectée directement aux outils de plusieurs groupes hôteliers afin d’accélérer le traitement des demandes. Selon l’entreprise, la moitié des devis sont désormais envoyés en moins de trois heures.
Kactus précise aujourd’hui gérer plus de 3 500 événements par mois. L’entreprise indique aussi que plus de 50 % des projets traités sur la plateforme sont désormais gérés sans intervention humaine grâce à l’intelligence artificielle.
A lire aussi : MICE : Kactus étend son offre en proposant des activités de teambuilding
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