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Kactus signe de nouveaux accords hôteliers pour accélérer son développement européen

La plateforme MICE renforce ses partenariats avec plusieurs groupes hôteliers internationaux afin d’accompagner le déploiement européen de ses grands comptes


Kactus annonce la signature de nouveaux accords globaux avec plusieurs groupes hôteliers internationaux, dont Radisson Hotel Group, BWH Hotels et Minor Hotels. La plateforme spécialisée dans la gestion événementielle B2B souhaite ainsi accompagner le développement européen de ses 70 clients grands comptes.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 09:13

Signature de nouveaux accords hôteliers pour Kactus. DepositPhotos.com/luckybusiness
Signature de nouveaux accords hôteliers pour Kactus. DepositPhotos.com/luckybusiness
CroisiEurope
Kactus annonce la signature de nouveaux accords globaux avec plusieurs groupes hôteliers internationaux et précise également renforcer ses relations avec ses partenaires historiques comme Hilton et Marriott International afin d’élargir sa couverture événementielle à l’échelle européenne.

La société explique déjà travailler avec plusieurs entreprises du CAC 40 et des laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de contrats-cadres dédiés au marché MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events).

Une stratégie basée sur la centralisation et l’intelligence artificielle

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Pour répondre aux besoins de gestion centralisée des événements, Kactus indique avoir développé un modèle associant accords internationaux avec les grandes chaînes hôtelières et réseau de partenaires indépendants.

La plateforme affirme également être connectée directement aux outils de plusieurs groupes hôteliers afin d’accélérer le traitement des demandes. Selon l’entreprise, la moitié des devis sont désormais envoyés en moins de trois heures.

Kactus précise aujourd’hui gérer plus de 3 500 événements par mois. L’entreprise indique aussi que plus de 50 % des projets traités sur la plateforme sont désormais gérés sans intervention humaine grâce à l’intelligence artificielle.

A lire aussi : MICE : Kactus étend son offre en proposant des activités de teambuilding

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Tags : kactus
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