Kactus signe de nouveaux accords hôteliers pour accélérer son développement européen

Pour répondre aux besoins de gestion centralisée des événements,indique avoir développé un modèle associantavec les grandes chaînes hôtelières et réseau de partenaires indépendants.La plateforme affirme également êtredirectement aux outils de plusieursafin d’accélérer le traitement des demandes. Selon l’entreprise, la moitié des devis sont désormais envoyés enKactus précise aujourd’hui gérer plus de. L’entreprise indique aussi que plus dedes projets traités sur la plateforme sont désormais gérés sans intervention humaine grâce à