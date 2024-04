MICE : Kactus étend son offre en proposant des activités de teambuilding

« Chez Kactus, nous avons bien compris à quel point organiser un événement peut être complexe et nous avons à cœur d’offrir à nos clients l’expérience la plus simple et rapide possible. Avec le lancement des activités de team building, nous permettons aux entreprises de renforcer la cohésion d'équipe et d'encourager la collaboration à travers des activités uniques et mémorables »

Les enjeux environnementaux étant de plus en plus présents en entreprise, Kactus propose également des activités de RSE : créations en carton, nettoyage de plages ou de fonds marins, etc…Le choix d’une activité n’est finalement qu’un prétexte pour entretenir et renforcer les relations professionnelles à l’heure où les collaborateurs se voient moins qu’avant., explique Arnaud Katz, CEO de Kactus.