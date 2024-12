Kactus fait évoluer l’accompagnement des grands comptes

« Au-delà de son expertise technologique, Kactus a également vocation à accompagner ses clients dans l’organisation de gros événements, grâce à un accompagnement à la carte et davantage de services opérés (notamment la logistique et la coordination le jour de l’événement). Cette évolution dans notre modèle aidera Kactus à dépasser sa vocation de plateforme, mais permettra surtout de mieux répondre aux besoins de nos clients grands comptes. Ces clients ont en effet des besoins divers, et notamment des gros événements auxquels notre accompagnement à la carte et nos prestations élargies permettent désormais de répondre »

En complément de cet accompagnement à la carte, les clients grands comptes peuvent désormais bénéficier d’: gestion des invitations, rooming list, coordination des prestataires, présence sur place le jour J, etc., affirme Arnaud Katz , CEO de Kactus.