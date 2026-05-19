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Conflit Moyen-Orient : Air France revoit son programme de vols jusqu’au 3 juin

Des mesures commerciales mises en place


Face à la situation au Proche et Moyen-Orient, Air France prolonge la suspension de certains de ses vols jusqu'au 3 juin 2026.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 16:47

Les vols de et vers Dubaï sont suspendus jusqu’au 3 juin 2026 inclus - DepositPhotos.com, pio3
Les vols de et vers Dubaï sont suspendus jusqu’au 3 juin 2026 inclus - DepositPhotos.com, pio3
CroisiEurope
Air France a annoncé la suspension de certains vols en direction du Proche et Moyen-Orient, en raison du contexte sécuritaire à destination et de la fermeture de certains espaces aériens.

Il s'agit des vols suivants :

- de et vers Riyadh jusqu’au 26 mai 2026 inclus.

- de et vers Dubaï jusqu’au 3 juin 2026 inclus (soit jusqu’au 4 juin 2026, pour les vols au départ de Dubaï).

- de et vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu’au 3 juin 2026 inclus.

Des mesures commerciales ont été mises en place permettant aux clients de reporter ou annuler leur voyage sans frais, que leur vol soit annulé ou non.

La reprise des opérations reste soumise à une évaluation de la situation sur place, qui est très évolutive.

Une plus grande capacité vers l'Asie

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En parallèle et en réponse à la forte demande au départ de l’Asie suite aux annulations massives de vols des compagnies du Moyen-Orient, Air France déploie depuis le 4 mars 2026 des avions de plus grande capacité sur ses vols au départ de Bangkok, Singapour, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo, Osaka et Phuket.

La compagnie ajoute également des vols supplémentaires au départ de Bangkok, Singapour et Delhi.

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Tags : air france, crise golfe
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