Conflit Moyen-Orient : Air France revoit son programme de vols jusqu’au 3 juin

Air France a annoncé la suspension de certains vols en direction du Proche et Moyen-Orient, en raison du contexte sécuritaire à destination et de la fermeture de certains espaces aériens.



Il s'agit des vols suivants :



- de et vers Riyadh jusqu’au 26 mai 2026 inclus.



- de et vers Dubaï jusqu’au 3 juin 2026 inclus (soit jusqu’au 4 juin 2026, pour les vols au départ de Dubaï).



- de et vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu’au 3 juin 2026 inclus.



Des mesures commerciales ont été mises en place permettant aux clients de reporter ou annuler leur voyage sans frais, que leur vol soit annulé ou non.



La reprise des opérations reste soumise à une évaluation de la situation sur place, qui est très évolutive.