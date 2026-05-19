Transavia France muscle son offre hivernale avec 5 nouvelles lignes internationales

« Notre programme de vols répond à une demande de voyage toujours forte de la part de nos clients désireux de découvrir de nouveaux horizons accessibles à des tarifs attractifs »,

Pour Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France, cette nouvelle phase de développement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de la compagnie.indique-t-il.Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la compagnie.