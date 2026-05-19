Transavia France muscle son offre hivernale avec 5 nouvelles lignes internationales

Transavia France continue d’étoffer son réseau.
La compagnie a dévoilé récemment plusieurs nouveautés pour la saison hiver 2026/2027, avec des vols programmés entre le 25 octobre 2026 et le 27 mars 2027.
Au total, cinq nouvelles lignes internationales seront lancées au départ de Nantes, Bordeaux, Brest et Rennes :
* Nantes - Le Caire : 1 vol par semaine dès le 28 octobre 2026 (les mercredis)
* Nantes - São Vicente (Cap-Vert) : 1 vol par semaine dès le 30 octobre 2026 (les vendredis)
* Bordeaux - Le Caire : 1 vol par semaine dès le 25 octobre 2026 (les dimanches)
* Brest - Séville : 2 vols par semaine dès le 25 octobre 2026 (les jeudis et dimanches)
* Rennes - Séville : 2 vols par semaine dès le 26 octobre 2026 (les lundis et vendredis).
Les nouvelles routes seront opérées à raison d’un à deux vols par semaine selon les destinations, avec des tarifs d’appel allant de 42 à 95 euros l’aller simple.
La compagnie a dévoilé récemment plusieurs nouveautés pour la saison hiver 2026/2027, avec des vols programmés entre le 25 octobre 2026 et le 27 mars 2027.
Au total, cinq nouvelles lignes internationales seront lancées au départ de Nantes, Bordeaux, Brest et Rennes :
* Nantes - Le Caire : 1 vol par semaine dès le 28 octobre 2026 (les mercredis)
* Nantes - São Vicente (Cap-Vert) : 1 vol par semaine dès le 30 octobre 2026 (les vendredis)
* Bordeaux - Le Caire : 1 vol par semaine dès le 25 octobre 2026 (les dimanches)
* Brest - Séville : 2 vols par semaine dès le 25 octobre 2026 (les jeudis et dimanches)
* Rennes - Séville : 2 vols par semaine dès le 26 octobre 2026 (les lundis et vendredis).
Les nouvelles routes seront opérées à raison d’un à deux vols par semaine selon les destinations, avec des tarifs d’appel allant de 42 à 95 euros l’aller simple.
Plusieurs lignes prolongées cet hiver
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En parallèle, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM prolonge plusieurs dessertes déjà opérées durant l’été afin de répondre à la demande des voyageurs.
Depuis Paris-Orly, les lignes vers Pise, Héraklion et Édimbourg seront maintenues pendant la saison hivernale.
D’autres routes continueront également depuis plusieurs bases régionales :
* Nantes - Tanger
* Lyon - Fès
* Lyon - Palma de Majorque
* Marseille - Oran
* Marseille - Séville
* Montpellier - Djerba
Depuis Paris-Orly, les lignes vers Pise, Héraklion et Édimbourg seront maintenues pendant la saison hivernale.
D’autres routes continueront également depuis plusieurs bases régionales :
* Nantes - Tanger
* Lyon - Fès
* Lyon - Palma de Majorque
* Marseille - Oran
* Marseille - Séville
* Montpellier - Djerba
Une stratégie de développement régional
Pour Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France, cette nouvelle phase de développement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de la compagnie.
« Notre programme de vols répond à une demande de voyage toujours forte de la part de nos clients désireux de découvrir de nouveaux horizons accessibles à des tarifs attractifs », indique-t-il.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la compagnie.
« Notre programme de vols répond à une demande de voyage toujours forte de la part de nos clients désireux de découvrir de nouveaux horizons accessibles à des tarifs attractifs », indique-t-il.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de la compagnie.