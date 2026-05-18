Voyage en Europe : un tourisme en mutation, plus sélectif mais toujours attractif

L'UE est la première destination touristique au monde, représentant 40% des visiteurs internationaux - DepositPhotos.com, Maksym Yemelyanov
L’Europe reste une destination phare du tourisme mondial.
Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, elle continue d’attirer pour la diversité de ses expériences culturelles, gastronomiques et urbaines.
Ce qui change, en revanche, c’est la manière de voyager.
Le marché est entré dans une phase plus stable, après le rebond post-pandémie, où l’enjeu n’est plus seulement de partir, mais de mieux organiser ses choix : destinations, durée, budget, période.
Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, elle continue d’attirer pour la diversité de ses expériences culturelles, gastronomiques et urbaines.
Ce qui change, en revanche, c’est la manière de voyager.
Le marché est entré dans une phase plus stable, après le rebond post-pandémie, où l’enjeu n’est plus seulement de partir, mais de mieux organiser ses choix : destinations, durée, budget, période.
Des voyageurs aux profils variés
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Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !
Le dernier Travel Trends Report 2026 du Mastercard Economics Institute montre notamment que les comportements de dépenses varient fortement selon les nationalités et les habitudes.
Certains privilégient la restauration, d’autres le shopping, d’autres encore les sorties ou les expériences locales.
Résultat : l’Europe est devenue une destination consommée de façon très différente selon les publics.
"En France, les visiteurs suisses orientent leurs dépenses vers le commerce de détail, avec Paris comme destination à part entière. Les Britanniques et les Néerlandais quant à eux, privilégient la restauration et les expériences gastronomiques, quand les Allemands consacrent une part importante de leur budget aux achats alimentaires.
En Espagne, la vie nocturne s'impose comme un moteur touristique majeur : les touristes britanniques y dépensent 32% de plus que la moyenne internationale dans les établissements de nuit", précise le rapport.
Certains privilégient la restauration, d’autres le shopping, d’autres encore les sorties ou les expériences locales.
Résultat : l’Europe est devenue une destination consommée de façon très différente selon les publics.
"En France, les visiteurs suisses orientent leurs dépenses vers le commerce de détail, avec Paris comme destination à part entière. Les Britanniques et les Néerlandais quant à eux, privilégient la restauration et les expériences gastronomiques, quand les Allemands consacrent une part importante de leur budget aux achats alimentaires.
En Espagne, la vie nocturne s'impose comme un moteur touristique majeur : les touristes britanniques y dépensent 32% de plus que la moyenne internationale dans les établissements de nuit", précise le rapport.
Le train s’impose en Europe
Par habitant, le Luxembourg est de loin le pays européen où l’on prend le plus le train. Il est suivi par l’Autriche et le Danemark, tandis que la Grèce et la Lituanie affichent les niveaux d’utilisation les plus faibles - DepositPhotos.com, Yarygin
Autre évolution notable : la montée en puissance du transport ferroviaire.
Entre 2022 et 2025, les dépenses liées au train ont progressé, traduisant une évolution des attentes des voyageurs, pour qui le trajet ferait maintenant partie de l’expérience.
Les Espagnols figurent parmi les utilisateurs les plus réguliers du train (2,7% contre 1,8% en 2022), devant les Néerlandais (2,2%, contre 1,3% en 2022), les Belges et les Britanniques (2,1% chacun).
Une dynamique qui s’inscrit aussi dans un contexte de transition vers des mobilités jugées plus durables, soutenues par les politiques européennes en faveur du rail.
Entre 2022 et 2025, les dépenses liées au train ont progressé, traduisant une évolution des attentes des voyageurs, pour qui le trajet ferait maintenant partie de l’expérience.
Les Espagnols figurent parmi les utilisateurs les plus réguliers du train (2,7% contre 1,8% en 2022), devant les Néerlandais (2,2%, contre 1,3% en 2022), les Belges et les Britanniques (2,1% chacun).
Une dynamique qui s’inscrit aussi dans un contexte de transition vers des mobilités jugées plus durables, soutenues par les politiques européennes en faveur du rail.
Un tourisme sous contrainte économique
Le rapport souligne que le coût du voyage pèse de plus en plus dans les décisions.
La hausse des prix de l’énergie et des transports, ainsi que les variations des devises, poussent les voyageurs à faire davantage attention à leurs dépenses.
Concrètement, cela se traduit par des choix plus réfléchis : certaines destinations sont privilégiées, d’autres décalées ou raccourcies. Mais la demande ne faiblit pas pour autant et reste soutenue par le fait que le voyage reste une dépense importante dans les budgets.
La hausse des prix de l’énergie et des transports, ainsi que les variations des devises, poussent les voyageurs à faire davantage attention à leurs dépenses.
Concrètement, cela se traduit par des choix plus réfléchis : certaines destinations sont privilégiées, d’autres décalées ou raccourcies. Mais la demande ne faiblit pas pour autant et reste soutenue par le fait que le voyage reste une dépense importante dans les budgets.
Une consommation touristique plus "rationnelle"
Pour les analystes du Mastercard Economics Institute, "ces évolutions traduisent une transformation structurelle du tourisme".
Les voyageurs ne renoncent pas à leurs déplacements, mais adaptent leurs choix à un environnement plus instable.
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