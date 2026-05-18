Voyage en Europe : un tourisme en mutation, plus sélectif mais toujours attractif

En France, les visiteurs suisses orientent leurs dépenses vers le commerce de détail, avec Paris comme destination à part entière. Les Britanniques et les Néerlandais quant à eux, privilégient la restauration et les expériences gastronomiques, quand les Allemands consacrent une part importante de leur budget aux achats alimentaires.



En Espagne, la vie nocturne s'impose comme un moteur touristique majeur : les touristes britanniques y dépensent 32% de plus que la moyenne internationale dans les établissements de nuit

Le dernier Travel Trends Report 2026 du Mastercard Economics Institute montre notamment que les comportements de dépenses varient fortement selon les nationalités et les habitudes.Certains privilégient la restauration, d’autres le shopping, d’autres encore les sorties ou les expériences locales.Résultat : l’Europe est devenue une destination consommée de façon très différente selon les publics.", précise le rapport.