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TERRA PANAMERICA, rassurer les voyageurs grâce à la force d’un réseau engagé

Un réseau à l’écoute de ses partenaires


Ces dernières semaines, nous le sentons tous, les voyageurs hésitent, repoussent leurs décisions à la fin d’année ou à 2027 en attendant de voir comment la situation géopolitique évolue.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 14:56

© TERRA Guatemala
© TERRA Guatemala
CroisiEurope

Pour accompagner nos partenaires et rassurer les voyageurs, les 9 agences du réseau TERRA PANAMERICA proposent des solutions concrètes :

- Assouplissement de nos Conditions Générales de Vente et ce, applicable à tous les voyages confirmés à partir de juin 2026.

- Création de circuits avec des conditions d’annulation flexibles pour permettre aux voyageurs de sécuriser leurs vacances tout en conservant la liberté d’annuler sans frais jusqu'à 15 jours avant le départ.

© TERRA Panama
© TERRA Panama

Partir l’esprit léger avec nos circuits Annulation Facile


Pourquoi attendre alors que l’on peut organiser son été sereinement ? Nous avons composé des voyages Annulation Facile en travaillant main dans la main avec nos prestataires locaux. L’objectif est simple : permettre à vos voyageurs de réserver en toute confiance et de de revoir leurs plans sans contrainte si le contexte venait à changer.

Il est possible d’annuler le voyage sans justification et d’obtenir un remboursement intégral jusqu’à 15 jours avant le départ (quelques dates hautes peuvent être exclues selon les pays). Ces itinéraires sont disponibles jusqu’au 1er décembre 2026.

Voici nos nouvelles aventures :

TERRA Caribea (Costa Rica) : Parcourir les différents écosystèmes du Costa Rica. Détente à Arenal, randonnée dans la forêt de nuages de Monteverde, pause nature et plage à Manuel Antonio, sans oublier l’observation de quetzal, de baleines à bosses ou encore de paresseux. Le meilleur du Costa Rica ! 14 jours en toute liberté au pays de l’or vert !

TERRA Panama : A la découverte du Panama authentique et nature ! Marcher dans les ruelles de Panama City, passer une journée avec les Emberas, naviguer sur les îles paradisiaques de Guna Yala, kayak ou surf sur la Côte Pacifique et découverte du parc National de Coiba. 13 jours de Guna Yala à Santa Catalina, l’esprit libre

TERRA Colombia : La chaleur et la résilience de la Colombie à travers des rencontres sincères. Des hauteurs de Bogota jusqu’à la verdoyante région cafetière où les petits producteurs feront découvrir la beauté des paysages et une fin de voyage au cœur de l’énergie solaire de Carthagène. Le meilleur de la Colombie en 13 jours !

TERRA Nicaragua : Les contrastes du Nicaragua en 14 jours. Du sommet des volcans à la fraîcheur des lacs, cet itinéraire propose une découverte de l’histoire et la culture du pays en privilégiant des étapes de détente et des rencontres émouvantes avec les Nicaraguayens ! Le Nicaragua facile en 14 jours.

TERRA Maya : L’été arrive et la Péninsule du Yucatán est un incontournable ! Sites archéologiques mayas perdus dans la jungle, villes à l'architecture coloniale espagnole mais aussi des sites naturels aux couleurs exceptionnelles : étangs roses, lagunes turquoise et forêt de palétuviers. Un tour du Yucatán en 14 jours et en toute liberté.

TERRA Guatemala : Une découverte des incontournables du Guatemala en deux semaines. Profiter d’une vue imprenable sur le lac Atitlan depuis un petit village peu fréquenté des voyageurs, visiter la jolie ville d’Antigua et ses panoramas volcaniques et cap sur le Petén avec l’exploration des sites mayas de Tikal et Yaxha enfouis dans la jungle. 13 jours au Guatemala en toute tranquillité

TERRA Canada : La Gaspésie est une région surprenante. Entre randonnées, kayak et canot dans les plus beaux parcs de l’Est : parc national du Bic, parc de Forillon, du Mont-Mégantic ainsi que le Géoparc de Percé. Observation de baleines, phoques, couchers de soleil et découverte du terroir, cet itinéraire s’adapte à tous les profils : familles, aventuriers et voyageurs en quête de détente. 20 jours dans l’Est canadien !

Vous souhaitez recevoir les formats tarifés (prix indicatifs à reconfirmer selon les dates de voyage) de ces circuits ou les diffuser auprès de vos voyageurs ? Contactez-nous pour recevoir les informations complémentaires !

© TERRA Panamerica
© TERRA Panamerica

Pourquoi choisir les Amériques en 2026 ?


Terrain de voyage divers et vibrant, voici de quoi convaincre vos voyageurs.

Le Canada, listé comme l’un des pays les plus sûrs de 2026, le Canada est un hub aérien sûr et la promesse d’expériences très variées : gastronomie des Cantons-de-l’Est, villes historiques de Montréal et Québec, paysages des Rocheuses et forêts de l’Ouest.

Pour les passionnés de football, impossible de passer à côté de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule entre les États-Unis, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Toronto et Vancouver en juin et juillet. Combiner événements sportifs et visites ? Nous nous chargeons de tout !

Une nouvelle destination rejoint notre réseau : la République Dominicaine ! Avec son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, les sites naturels moins connus du nord et de l’Est de l'île ainsi que la rencontre de producteurs de tabac, café et cacao, c’est une alternative surprenante pour les voyageurs attirés par Cuba.

Vous cherchez des itinéraires innovants pour susciter la curiosité? Voici nos dernières aventures :

TERRA Caribea et TERRA Nicaragua lancent leurs nouveaux circuits solidaires. Chaque étape a été pensée pour créer des moments d’échange, de compréhension et de partage, en lien direct avec les communautés locales et les projets qui œuvrent à la préservation de leurs terres.

Costa Rica : 15 jours entre nature et rencontres
Nicaragua : 10 jours au coeur du Nicaragua

Engagée dans le développement du tourisme accessible pour tous, TERRA Colombia publie son premier voyage adapté aux personnes en situation de handicap. Une immersion pensée pour tous, sans compromis sur l’émotion.

TERRA Panama et TERRA Guatemala s'engagent pour un tourisme respectueux des réalités locales ​e​t ont développé des ​i​tinéraires qui font la part belle aux communautés qui composent le tissu culturel d​e​ leurs destinations. Des rencontres fascinantes avec des gardiens de traditions et des passeurs d’histoire qui feront découvrir d’autres perspectives sur le monde: cosmovision ancestrales, syncrétisme culturel, histoire vivante des Amériques.

Vous souhaitez des informations sur nos nouvelles productions et nos actions concrètes ? Contactez-nous !

© TERRA Dominicana
© TERRA Dominicana



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Tags : Alaska, annulation facile, Canada, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Panama, République Dominicaine, Terra Canada, Terra Caribea, Terra Colombia, Terra Guatemala, Terra Maya, Terra Nicaragua, Terra Panamerica, voyage
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