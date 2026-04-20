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TERRA Dominicana, une nouvelle agence locale en République dominicaine


TERRA PANAMERICA s’agrandit avec une nouvelle agence : TERRA Dominicana, fondée par Laura Grenouillet et basée à Saint-Domingue, avec une ouverture officielle en juillet 2026.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 00:05

Barahona - Point de vue © Unsplash
Barahona - Point de vue © Unsplash
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Une République dominicaine à (re)découvrir


Encore trop souvent réduite à ses resorts, la destination est pourtant bien plus vaste et contrastée. Selon Laura :

“En parcourant le pays, j’ai découvert une mosaïque de paysages : les lagunes turquoise de Cabrera, les montagnes de Jarabacoa, la péninsule de Samaná avec Las Terrenas ! Des falaises de Montecristi aux plages sauvages de Bahía de las Águilas dans le sud, l’île d’Hispaniola n’a fait que me surprendre.

J’ai eu envie de faire découvrir cette République dominicaine, de la culture vibrante que possède Santo Domingo, les rythmes de la salsa qui sortent par les fenêtres le dimanche, les fêtes qui s’improvisent dans les rues le dimanche, les gestes des rouleurs de tabac.

L’agence TERRA Dominicana que j’ai créée est la promesse d’une découverte différente, racontée par les Dominicains.”

Laura, une fondatrice engagée pour un tourisme porteur de sens

Après plusieurs années en tant que gérante de TERRA Caribea, Laura a construit une approche ancrée dans le terrain et les relations humaines et c’est cette vision du tourisme qu’elle cherche à impulser dans son projet personnel :

”J’ai travaillé 7 ans au Costa Rica, dans un pays très engagé sur les problématiques environnementales. J’ai pu apprendre beaucoup des programmes nationaux, mais aussi participer à la transformation de notre activité en sélectionnant nos prestataires, en me formant et en repensant des itinéraires afin qu’ils soient plus respectueux. J’avais envie de développer un projet à mon image, avec ma vision d’un tourisme responsable et incluant toutes mes réflexions sur la vraie rencontre du voyageur avec la destination.”

Elle cherche des partenaires qui ont des histoires à raconter, qui ont lancé des projets engagés et qui participent au développement d’un tourisme respectueux. Concrètement, elle sélectionne des hébergements à taille humaine loin des chaînes internationales, des écolodges engagés autour des zones touristiques, des fermes de cacao, des fabriques de cigares, mais aussi des cuisinières dominicaines conservant toute la tradition !

Les voyageurs pourront rencontrer des femmes dominicaines issues de communautés fragilisées, engagées dans des projets d’artisanat local, et participer à leurs côtés à la confection d’objets traditionnels. Ils auront aussi la possibilité de découvrir un village dominicain porté par une fondation locale, qui soutient l’éducation des enfants et leur ouvre des perspectives d’avenir dans le tourisme. Du sens, du vrai.
Portrait de Laura © Terra Dominicana
Portrait de Laura © Terra Dominicana

Voyager avec TERRA Dominicana

Laura propose des itinéraires pleins de contrastes qui font passer d’une plage sauvage à une montagne fraîche. Mais ce sont surtout des voyages rythmés par les rencontres et les émotions : cuisiner un “sancocho” avec la famille Cruz, partager une partie de dominos avec les habitants du quartier de Saint-Domingue, encourager l’équipe locale de baseball, danser la salsa… Tant de moments qui marquent le quotidien des Dominicains.

Une journée coup de coeur de Laura :

“Passer une journée à Saint-Domingue, c’est plonger directement dans le cœur vibrant de la République dominicaine. Capitale bouillonnante et véritable poumon culturel du pays, c’est ici que l’agence s’est installée et que chaque voyage commence par une rencontre.

La journée peut démarrer par un tour en funiculaire pour prendre de la hauteur et observer la ville dans toute son intensité : la vie quotidienne, les contrastes, et ce “joyeux chaos” latino qui fait tout son charme. Première immersion ensuite dans un colmado, véritable lieu de vie du quartier, pour comprendre une habitude bien dominicaine : se retrouver, discuter, partager.

Direction, ensuite, la zone coloniale, témoin de l'histoire des Caraïbes, où l’on marche entre les ruelles pavées et les monuments hérités de l’époque de Christophe Colomb. Pause-déjeuner autour d’un bon mofongo, avant de repartir vers un décor totalement inattendu en pleine ville : le parc de Los Tres Ojos, avec ses cenotes aux eaux bleu turquoise, nichés dans la végétation.

En fin de journée, on s’installe en terrasse sur la , à regarder la ville vivre, un verre de rhum à la main, entre musique, danse et ambiance de rue. À la tombée de la nuit, il devient difficile de ne pas se laisser entraîner par quelques pas de salsa ou de merengue aux côtés des habitants, sur une place animée.

Une journée intense, vivante, pleine de rencontres !”
Cabrera - Grigri Andres © Terra Dominicana
Cabrera - Grigri Andres © Terra Dominicana

Une destination accessible et bien connectée

La République dominicaine est une destination facilement accessible depuis l’Europe et l’Amérique du Nord, avec plusieurs liaisons directes depuis la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada.

Le pays compte plus de 6 aéroports internationaux, facilitant l’organisation des itinéraires.

Et si Punta Cana reste une porte d’entrée majeure, elle ne résume pas la destination :
➡️ à seulement 30 minutes, on trouve déjà de belles adresses confidentielles
➡️ Santo Domingo, cœur culturel du pays, se situe à environ 2 heures de route

Notre guide pratique destination

Laissez-vous inspirer par nos voyages en République dominicaine

Je vous propose une autre manière de vendre la République dominicaine.

J’accompagne les voyageurs avant et pendant l’aventure, avec une présence locale et une assistance en français 24h/24, pour qu’ils puissent parcourir le pays librement, mais toujours bien entourés.

Notre équipe prendra toujours soin de rencontrer les voyageurs, car comme vous avez dû le comprendre à la suite de la lecture : le voyage commence par une rencontre.
Cabrera El Saltadero, Réserve naturelle © Terra Dominicana
Cabrera El Saltadero, Réserve naturelle © Terra Dominicana



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Tags : Punta Cana, République dominicaine, Terra Dominicana, Terra Panamerica
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