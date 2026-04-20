TERRA Dominicana, une nouvelle agence locale en République dominicaine

Après plusieurs années en tant que gérante de TERRA Caribea, Laura a construit une approche ancrée dans le terrain et les relations humaines et c’est cette vision du tourisme qu’elle cherche à impulser dans son projet personnel :



”J’ai travaillé 7 ans au Costa Rica, dans un pays très engagé sur les problématiques environnementales. J’ai pu apprendre beaucoup des programmes nationaux, mais aussi participer à la transformation de notre activité en sélectionnant nos prestataires, en me formant et en repensant des itinéraires afin qu’ils soient plus respectueux. J’avais envie de développer un projet à mon image, avec ma vision d’un tourisme responsable et incluant toutes mes réflexions sur la vraie rencontre du voyageur avec la destination.”



Elle cherche des partenaires qui ont des histoires à raconter, qui ont lancé des projets engagés et qui participent au développement d’un tourisme respectueux. Concrètement, elle sélectionne des hébergements à taille humaine loin des chaînes internationales, des écolodges engagés autour des zones touristiques, des fermes de cacao, des fabriques de cigares, mais aussi des cuisinières dominicaines conservant toute la tradition !



Les voyageurs pourront rencontrer des femmes dominicaines issues de communautés fragilisées, engagées dans des projets d’artisanat local, et participer à leurs côtés à la confection d’objets traditionnels. Ils auront aussi la possibilité de découvrir un village dominicain porté par une fondation locale, qui soutient l’éducation des enfants et leur ouvre des perspectives d’avenir dans le tourisme. Du sens, du vrai .