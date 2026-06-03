Animawings lance une nouvelle liaison entre Strasbourg et Bucarest

Les liaisons seront assurées par lesSur cette ligne, à l’instar de l’ensemble du réseau AnimaWings, les passagers bénéficieront d’une offre complète incluant la sélection gratuite du siège, un bagage en cabine de 8 kg ainsi qu’un accessoire personnel de 4 kg.Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement d’AnimaWings, qui opère actuellement la flotte la plus récente du marché roumain, composée de sept appareils Airbus, dont cinq Airbus A220-300.