Animawings lance une nouvelle liaison entre Strasbourg et Bucarest

Animawings annonce une nouvelle liaison entre Strasbourg et Bucarest, Despositphotos.com, Photo by Boarding2Now
Dès le 17 août prochain, les Alsaciens souhaitant se rendre en Roumanie pourront le faire directement depuis Strasbourg.
Animawings, compagnie roumaine lancée en 2020, a annoncé un nouveau vol en partance de la capitale de la Région Grand Est pour celle de la Roumanie.
Gilles TELLIER, directeur de l’Aéroport de Strasbourg, se réjouit de cette annonce : « L’Aéroport se réjouit de l’arrivée d’AnimaWings à Strasbourg et d’être le 3e aéroport desservi par la compagnie en France après Paris CDG et Nice. Cette nouvelle offre représente également une belle opportunité pour notre territoire : elle permettra aux voyageurs roumains de découvrir l’Alsace, renforçant ainsi l’attractivité internationale de notre région. »
Animawings, compagnie roumaine lancée en 2020, a annoncé un nouveau vol en partance de la capitale de la Région Grand Est pour celle de la Roumanie.
Gilles TELLIER, directeur de l’Aéroport de Strasbourg, se réjouit de cette annonce : « L’Aéroport se réjouit de l’arrivée d’AnimaWings à Strasbourg et d’être le 3e aéroport desservi par la compagnie en France après Paris CDG et Nice. Cette nouvelle offre représente également une belle opportunité pour notre territoire : elle permettra aux voyageurs roumains de découvrir l’Alsace, renforçant ainsi l’attractivité internationale de notre région. »
Un confort moderne à bord d'appareils de dernière génération
Les liaisons seront assurées par les Airbus A220-300 de dernière génération de la compagnie.
Sur cette ligne, à l’instar de l’ensemble du réseau AnimaWings, les passagers bénéficieront d’une offre complète incluant la sélection gratuite du siège, un bagage en cabine de 8 kg ainsi qu’un accessoire personnel de 4 kg.
Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement d’AnimaWings, qui opère actuellement la flotte la plus récente du marché roumain, composée de sept appareils Airbus, dont cinq Airbus A220-300.
A lire : AnimaWings, la nouvelle compagnie régulière roumaine est arrivée en France !
Sur cette ligne, à l’instar de l’ensemble du réseau AnimaWings, les passagers bénéficieront d’une offre complète incluant la sélection gratuite du siège, un bagage en cabine de 8 kg ainsi qu’un accessoire personnel de 4 kg.
Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement d’AnimaWings, qui opère actuellement la flotte la plus récente du marché roumain, composée de sept appareils Airbus, dont cinq Airbus A220-300.
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