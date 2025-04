AnimaWings, la nouvelle compagnie régulière roumaine est arrivée en France !

En Classe Économique, trois formules sont disponibles :



● Anima One, une option pratique et économique pour voyager l’esprit léger. Une pièce de bagage cabine (8kg) inclus dans le tarif.

● Anima Priority, qui offre des avantages supplémentaires tels qu’un embarquement prioritaire une réservation d’un siège premium.

● Anima Plus, qui propose une expérience enrichie et avec une pièce de bagage en soute inclus dans le prix.