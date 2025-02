La compagnie roumaine Animawings desservira bientôt Paris et Nice

Malgré ce contexte difficile et des moyens très limités, Cristian Pandel a misé sur l'organisation de voyages touristiques à l'étranger. Une gageure tant le niveau de vie des Roumains était alors faible et le tourisme encore balbutiant dans le pays.



Pourtant, ça a marché ! Né en 1997, Christian Tour a multiplié, depuis, les services et les destinations, en Roumanie bien sûr, mais aussi en Grèce, Bulgarie, Turquie, Italie, Israël, etc., accordant une " attention particulière aux loisirs et aux découvertes culturelles et spirituelles" .



Christian Tour est aujourd'hui le voyagiste le plus important de Roumanie.



Le succès étant au rendez-vous, les deux frères ont décidé en 2020 de se lancer dans l'aérien et créé Animawings, une compagnie roumaine à 100%. L'an dernier, elle a transporté 500 000 passagers et ils ne comptent pas en rester là.



Ils ont d'ailleurs entrepris d'étoffer rapidement leur flotte. En 2024, la compagnie disposait de deux Airbus A220-300. Elle devrait en avoir quatre cette année.



Elle prévoit aussi d'avoir 12 Airbus A220-300 à la fin de 2026 (six sont déjà commandés, les six autres sont encore en négociation) auxquels s'ajouteront deux Airbus A320.



Ces avions seront utilisés pour des vols charters - comme ceux organisés cet hiver vers Dubaï et Marrakech - mais aussi pour des dessertes régulières comme celle, à compter du 2 mars, de Paris CDG.