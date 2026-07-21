Contrat de Destination Provence : « Nous voulons une Provence attractive toute l'année »

« L'intelligence artificielle facilite l'information et demain la réservation, mais elle ne remplacera jamais les rencontres, la culture, la gastronomie ou l'hospitalité

« tout un monde »

Parmi les nouveaux chantiers figure également. Pour Isabelle Brémond, les IA génératives deviennent progressivement unL'enjeu est donc de s'assurer que les données des hébergements, activités et destinations soient correctement référencées afin qu'elles apparaissent dans les réponses fournies par ces nouveaux outils.Pour autant, la responsable estime quesur place.», insiste-t-elle.Au-delà de ces évolutions technologiques,: préserver ce qui fait l'identité de la Provence.Cela passe par lePour Isabelle Brémond, la force de la destination réside avant tout dans. Une Provence qui, rappelle-t-elle, est, façonnée par son histoire, ses paysages, son art de vivre et sa culture. Un patrimoine qu'il convient désormais de promouvoir sans le dénaturer.