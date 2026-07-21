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Contrat de Destination Provence : « Nous voulons une Provence attractive toute l'année »

Tourisme durable, IA et désaisonnalisation au cœur de la stratégie


Près de dix ans après sa création, le Contrat de Destination Provence poursuit sa transformation. Né pour promouvoir la destination à l'international, le dispositif s'est progressivement orienté vers un tourisme plus durable, une meilleure répartition des flux touristiques et l'exploitation de nouveaux leviers, comme l'intelligence artificielle. Pour TourMaG, Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme, revient sur les priorités de la destination.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 07:32

L'objectif n'est plus uniquement d'attirer davantage de visiteurs, mais de mieux répartir la fréquentation dans le temps et sur l'ensemble du territoire - DepositPhotos.com, AleksTaurus
L'objectif n'est plus uniquement d'attirer davantage de visiteurs, mais de mieux répartir la fréquentation dans le temps et sur l'ensemble du territoire - DepositPhotos.com, AleksTaurus
CroisiEurope
Créé en 2015 à l'initiative de l'État, le Contrat de Destination Provence rassemble aujourd'hui 34 partenaires autour d'une ambition commune : renforcer l'attractivité internationale de la Provence tout en favorisant un développement touristique plus équilibré.

Pour Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme, cette démarche collective constitue l'une des principales réussites du dispositif.

Au fil des années, le contrat a non seulement conservé ses partenaires historiques, mais il a également accueilli de nouveaux acteurs, à l'image des Saintes-Maries-de-la-Mer.

« Nous sommes aujourd'hui le contrat de destination qui réunit le plus grand nombre de partenaires en France », souligne-t-elle, mettant en avant un fonctionnement fondé sur la coopération plutôt que sur une structure administrative lourde.

Désaisonnaliser sans dénaturer la destination

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Si la promotion internationale reste au cœur des missions du Contrat de Destination, la stratégie a sensiblement évolué ces dernières années.

L'objectif n'est plus uniquement d'attirer davantage de visiteurs, mais de mieux répartir la fréquentation dans le temps et sur l'ensemble du territoire.

Pour la directrice générale de Provence Tourisme, cette évolution répond autant aux attentes des habitants qu'à celles des voyageurs.

« La Provence est agréable toute l'année », rappelle-t-elle, estimant que développer les séjours hors saison permet à la fois de limiter la pression estivale et de créer de nouvelles retombées économiques pour les territoires.

Cette stratégie repose également sur une meilleure connaissance des clientèles internationales. Les campagnes sont désormais construites à partir d'analyses croisées portant sur les habitudes de voyage, le pouvoir d'achat ou encore les dessertes aériennes.

Les marchés de proximité, comme l'Espagne ou la Suisse, font ainsi l'objet d'actions spécifiques afin de renforcer leur fréquentation en dehors des mois d'été, tandis que les marchés plus lointains sont développés en lien avec les stratégies des aéroports de Marseille et Toulon.

L'intelligence artificielle s'invite dans la promotion touristique

Parmi les nouveaux chantiers figure également l'intelligence artificielle. Pour Isabelle Brémond, les IA génératives deviennent progressivement un canal incontournable pour préparer un voyage, et bientôt pour réserver directement des prestations touristiques.

L'enjeu est donc de s'assurer que les données des hébergements, activités et destinations soient correctement référencées afin qu'elles apparaissent dans les réponses fournies par ces nouveaux outils.

Pour autant, la responsable estime que la technologie ne remplacera jamais l'expérience vécue sur place. « L'intelligence artificielle facilite l'information et demain la réservation, mais elle ne remplacera jamais les rencontres, la culture, la gastronomie ou l'hospitalité », insiste-t-elle.

Lire aussi : L. Bertounèche (Genial) : « L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expérience du territoire »

Au-delà de ces évolutions technologiques, la feuille de route reste inchangée : préserver ce qui fait l'identité de la Provence.

Cela passe par le développement des mobilités douces, la valorisation des savoir-faire locaux, des circuits courts et d'un tourisme respectueux des habitants comme de l'environnement.

Pour Isabelle Brémond, la force de la destination réside avant tout dans son identité. Une Provence qui, rappelle-t-elle, est « tout un monde », façonnée par son histoire, ses paysages, son art de vivre et sa culture. Un patrimoine qu'il convient désormais de promouvoir sans le dénaturer.

A lire aussi : La Provence veut devenir la 1ère destination durable française d’ici 2030

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Tags : contrat destination provence, provence tourisme
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