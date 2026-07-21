Vacancéole ouvre une deuxième résidence à Ax-les-Thermes

Un an après l'ouverture du Domaine de la Vallée d'Ax, nous constatons l'attractivité de la destination auprès de nos vacanciers.



L'ouverture des Chalets d'Ax s'inscrit dans notre volonté de consolider notre présence dans les Pyrénées et de proposer davantage de solutions d'hébergement dans une destination appréciée été comme hiver

Fort de ces résultats, Vacancéole étend son offre locale avec, une nouvelle résidence située également à Ax-les-Thermes. Ouverte depuis juillet 2026, elle compte, tous dotés d’un balcon ou d’une terrasse.L’établissement propose également une piscine extérieure ouverte en saison, des casiers à skis et un service de petit-déjeuner. La résidence cible une clientèle quatre saisons, composée notamment de skieurs, randonneurs, cyclistes et curistes.", déclare Jérôme Pasquet , président du directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole dans un communiqué.