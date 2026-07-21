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Vacancéole ouvre une deuxième résidence à Ax-les-Thermes

Ouverte depuis juillet 2026, la nouvelle résidence compte 35 logements


Un an après son implantation à Ax-les-Thermes, Vacancéole poursuit son développement dans les Pyrénées ariégeoises. Après avoir accueilli près de 7 000 vacanciers au Domaine de la Vallée d’Ax*, le gestionnaire ouvre une deuxième résidence, Les Chalets d’Ax***.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 16:01

acancéole renforce sa présence à Ax-les-Thermes avec Les Chalets d'Ax*** - Photo Vacancéole
acancéole renforce sa présence à Ax-les-Thermes avec Les Chalets d'Ax*** - Photo Vacancéole
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Un an après l’ouverture du Domaine de la Vallée d’Ax***, Vacancéole poursuit son développement à Ax-les-Thermes (Ariège) avec l’ouverture des Chalets d’Ax***.

Implanté depuis juillet 2025 dans les Pyrénées ariégeoises, le gestionnaire de résidences de vacances annonce un premier bilan positif pour le Domaine de la Vallée d’Ax.

En un an, l’établissement a accueilli près de 7 000 vacanciers et généré un volume d’affaires de 845 000 euros.

Au total, la résidence a enregistré 2 860 dossiers de réservation et 9 642 nuitées réservées. Les périodes de vacances scolaires d’hiver ont affiché les meilleurs taux d’occupation, avec des pics à 93% fin décembre et 90% à la mi-février.

A lire aussi : Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut « monter en charge » en 2026

Une deuxième résidence ouverte en juillet 2026

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Fort de ces résultats, Vacancéole étend son offre locale avec Les Chalets d’Ax***, une nouvelle résidence située également à Ax-les-Thermes. Ouverte depuis juillet 2026, elle compte 35 logements, tous dotés d’un balcon ou d’une terrasse.

L’établissement propose également une piscine extérieure ouverte en saison, des casiers à skis et un service de petit-déjeuner. La résidence cible une clientèle quatre saisons, composée notamment de skieurs, randonneurs, cyclistes et curistes.

"Un an après l'ouverture du Domaine de la Vallée d'Ax, nous constatons l'attractivité de la destination auprès de nos vacanciers.

L'ouverture des Chalets d'Ax s'inscrit dans notre volonté de consolider notre présence dans les Pyrénées et de proposer davantage de solutions d'hébergement dans une destination appréciée été comme hiver", déclare Jérôme Pasquet, président du directoire du Groupe Villages Clubs du Soleil Vacancéole dans un communiqué.


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Tags : chalet, vacanceole
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