Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Enfin, Villages Clubs du Soleil renforce ses équipes avec 230 postes à pourvoir de décembre à avril dans ses établissements répartis des Alpes aux Pyrénées.



Les recrutements concernent principalement la restauration, l’animation, la petite enfance et l’hébergement. En Savoie, 72 postes sont proposés aux Menuires, aux Arcs 1800, à Valmorel et aux Karellis ; en Haute-Savoie, 7 postes sont disponibles à Morzine.



En Isère, les résidences d’Oz-en-Oisans et des 2 Alpes recrutent 45 collaborateurs, tandis que dans les Hautes-Alpes, Montgenèvre, Vars et Orcières-Merlette totalisent 72 postes. Enfin, dans les Pyrénées, 33 postes sont ouverts à Superbagnères.



De la Savoie aux Pyrénées, ces recrutements représentent autant d’opportunités pour les jeunes en quête d’une première expérience que pour les professionnels confirmés.



Pour postuler, direction la rubrique recrutement de leur site.