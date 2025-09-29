TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Miléade, Vacancéole et Villages Clubs du Soleil recrutent pour la saison


Cet hiver, le tourisme recrute à grande échelle. Miléade, Vacancéole ou encore Villages Clubs du Soleil, les opérateurs lancent des campagnes de recrutement, totalisant près de 1 000 postes saisonniers dans les Alpes, le Jura, le Sud-Est et les Pyrénées.


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

Miléade, Vacancéole et Villages Clubs du Soleil recrutent près de 1 000 saisonniers - Depositphotos @fizkes
Le secteur du tourisme se prépare à une nouvelle saison d’hiver avec d’importants besoins en main-d’œuvre. Miléade, Vacancéole et Villages Clubs du Soleil lancent des campagnes de recrutement totalisant près de 1 000 postes dans les stations françaises.

Comme chaque année, Miléade, déploie une vaste opération pour séduire les talents.

Pour l’hiver 2025-2026, 600 postes en CDD sont proposés dans près de 30 métiers : restauration, réception, animation, entretien ou encore hébergement.

Les recrutements concernent ses 18 destinations situées dans les Alpes, le Jura et le Sud-Est. Les saisonniers bénéficieront de contrats de 35 heures avec deux jours de repos, de postes nourris et logés, d’un accès aux infrastructures (piscine, spa, terrains de sport) et de réelles perspectives d’évolution.

L’entreprise revendique aussi un modèle de rémunération équitable : les bénéfices sont redistribués aux salariés via une rémunération variable, une prime de partage de la valeur ou encore un complément spécifique à l’ancienneté.

Pour postuler c'est ici.

Vacancéole recherche 80 collaborateurs en montagne

De son côté, Vacancéole, recrute plus de 80 saisonniers et CDI pour la saison hivernale dans plus de 30 résidences de montagne.

Les postes proposés vont de responsable de site à agent de ménage, en passant par réceptionniste, gouvernant ou agent technique.

Parmi les destinations concernées :
Savoie : Valloire (agents de ménage, réceptionnistes, agents techniques), Saint-Sorlin-d’Arves (réception et technique), Valfréjus (ménage).
Haute-Savoie : Morillon (responsable de site).
Alpes de Haute-Provence : Allos (réceptionnistes polyvalents, responsables de site, ménage).
Hautes-Alpes : Risoul (responsable de site), Orcières-Merlette (réception, ménage, gouvernants).
Isère : Gresse-en-Vercors, Les Deux Alpes, Auris (responsables de site et ménage).
Pyrénées : Font-Romeu (responsable de site en CDI).

Pour faciliter les rencontres, Vacancéole sera présent le 2 octobre à la Mission locale d’Annecy et le 4 novembre au Forum emploi d’Albertville.

Pour postuler en ligne c'est ici.

Villages Clubs du Soleil recrute 230 postes en montagne

Enfin, Villages Clubs du Soleil renforce ses équipes avec 230 postes à pourvoir de décembre à avril dans ses établissements répartis des Alpes aux Pyrénées.

Les recrutements concernent principalement la restauration, l’animation, la petite enfance et l’hébergement. En Savoie, 72 postes sont proposés aux Menuires, aux Arcs 1800, à Valmorel et aux Karellis ; en Haute-Savoie, 7 postes sont disponibles à Morzine.

En Isère, les résidences d’Oz-en-Oisans et des 2 Alpes recrutent 45 collaborateurs, tandis que dans les Hautes-Alpes, Montgenèvre, Vars et Orcières-Merlette totalisent 72 postes. Enfin, dans les Pyrénées, 33 postes sont ouverts à Superbagnères.

De la Savoie aux Pyrénées, ces recrutements représentent autant d’opportunités pour les jeunes en quête d’une première expérience que pour les professionnels confirmés.

Pour postuler, direction la rubrique recrutement de leur site.


Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

