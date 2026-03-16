Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Un aperçu des offres est déjà consultable en ligne, l’intégralité des annonces sera publiée dans les prochains jours sur le site de Vacancéole.



Quelques exemples de postes à pourvoir :

Responsable de site : Saint-Jean-de-Maurienne (73) et Domaine du Mont à Roz-sur-Couesnon (35)

Responsable hébergement : Résidence Le Virginia à Grasse (06)

Réceptionniste polyvalent : Les Balcons d’Aix à Les Déserts (73)

Employé polyvalent restauration : San-Nicolao, Corse

Agents de ménage : Sognu di Rena à San-Nicolao et Lisa Maria à Sari-Solenzara, Corse

Agents techniques : Sud Océan à Guidel (56), Jardins de l’Amirauté aux Sables d’Olonne (85), Résidence Duguesclin à Dinan (22)