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Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

L'humain au centre et recrute pour l’été


Vacancéole, gestionnaire savoyard d’une centaine de résidences en France, ouvre sa campagne de recrutement estivale avec plus de 160 postes à pourvoir dans l’hébergement, la réception et la maintenance, notamment en Corse et en Bretagne, régions où la demande est la plus forte.


Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 16:45

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026 - Depositphotos.com @victorflowerfly
Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026 - Depositphotos.com @victorflowerfly
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Vacancéole lance sa campagne de recrutement pour l’été 2026, avec plus de 160 postes à pourvoir sur l’ensemble du territoire français.

L’entreprise savoyarde cherche à renforcer ses équipes dans trois grandes familles de métiers : hébergement, réception et maintenance.

Parmi les opportunités proposées : agent de ménage, agent de réservation, agent technique, assistant commercial, commercial, conseiller client, employé polyvalent en restauration, réceptionniste, responsable de site ou encore surveillant de baignade. Si les recrutements concernent toutes les régions, les besoins sont particulièrement importants en Corse et en Bretagne.

Vacancéole se distingue également par sa politique de bien-être des collaborateurs. Les résultats de l’enquête 2025 "Qualité de Vie et des Conditions de Travail" ont confirmé les valeurs de l’entreprise, qui a reçu une double accréditation : HappyIndex®AtWork et WeImpactIndex®.

Ces labels valorisent la culture d’entreprise, les actions menées pour le bien-être des équipes et l’impact social et environnemental perçu par les salariés.

Des postes disponibles partout en France

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Un aperçu des offres est déjà consultable en ligne, l’intégralité des annonces sera publiée dans les prochains jours sur le site de Vacancéole.

Quelques exemples de postes à pourvoir :
Responsable de site : Saint-Jean-de-Maurienne (73) et Domaine du Mont à Roz-sur-Couesnon (35)
Responsable hébergement : Résidence Le Virginia à Grasse (06)
Réceptionniste polyvalent : Les Balcons d’Aix à Les Déserts (73)
Employé polyvalent restauration : San-Nicolao, Corse
Agents de ménage : Sognu di Rena à San-Nicolao et Lisa Maria à Sari-Solenzara, Corse
Agents techniques : Sud Océan à Guidel (56), Jardins de l’Amirauté aux Sables d’Olonne (85), Résidence Duguesclin à Dinan (22)


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Tags : recrutement, vacanceole
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