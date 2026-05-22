APST : des fonds propres record, mais la prudence reste de mise pour 2026 [ABO]

Grâce à ces mesures et ces outils d'accompagnement, l’APST ambitionne de renforcer encore la proximité avec ses adhérents, ainsi que ses fonds propres.



Car, " si 2025 a été une année encore très positive, la prudence reste de mise pour 2026. Les perspectives du tourisme international s’orientent à la baisse, sous l’effet d’une conjoncture internationale incertaine qui impacte fortement notre secteur ", rappelle Mumtaz Teker.



" Nous avons prévu en 2026 de poursuivre cet effort d’amélioration de notre situation financière, mais de façon plus mesurée qu’en 2025 compte tenu du contexte géopolitique et des conséquences économiques en découlant ", ajoute Michèle Laget Herbaut.



Elle poursuit : " le budget 2026 de l’APST a été établi sur des hypothèses prudentes avec un montant de cotisations estimé à 18,2 M€ contre 19,3 M€ d’encaissements en 2025.



Sachant que 71% des adhérents en nombre, représentant 84% du total des volumes d’affaires déclarés, clôturent leurs comptes le 31 décembre de chaque année, les cotisations 2026 ne devraient être impactées que partiellement par la conjoncture actuelle.



L’impact devrait donc plutôt se ressentir dans les cotisations qui seront encaissées en 2027 ".