Trois ans après la faillite de Thomas Cook, quel bilan pour l'APST ? 🔑

Dès la défaillance de Thomas Cook France, l'APST réfléchit à la digitalisation de la gestion des réclamations clients et se dote d'un outil informatique - Easiware - de gestion des demandes de remboursement des clients impactés par un sinistre de l’un de ses adhérents.



Cet outil est mis en place début mars 2020, au même moment que le premier confinement. Le client fait sa demande en ligne via un formulaire intégré à la page d’accueil du site www.apst.travel à la rubrique « Assistance voyageurs » et peut suivre en temps réel l’état d’avancement de son dossier jusqu’à la fin de la procédure collective via son espace personnel, mais aussi mettre à jour ses coordonnées personnelles ou compléter son dossier en y ajoutant les justificatifs.



« Cette évolution a permis de maintenir la continuité de services aux clients pendant toutes les périodes de confinements successifs. Pour ce faire, nous avons dû solliciter les clients afin qu’ils nous envoient leurs documents de façon numérique. En revanche, pour ceux d’entre eux qui n’avaient pas cette possibilité, nous l’avons fait pour eux (8,4% des dossiers, soit 1 017 dossiers), analyse Emmanuel Toromanof.



La prise en charge en deniers s’en est trouvée largement améliorée tant pour le client que pour l’APST ».



Car, en parallèle des rapatriements et de la prise en charge en services, l'APST a aussi procédé au remboursement des clients dont le dossier a été envoyé dans les délais légaux et qui étaient complets, soit 8 020 dossiers sur un total de 9 560 admissibles, pour un montant de près de 18 M€ (17 956 982€).



Mi-septembre, il reste 1 540 dossiers à rembourser qui sont toujours incomplets, « malgré plusieurs relances par mails et par téléphone, indique Emmanuel Toromanof, sachant que l’étude de chaque dossier génère en moyenne quatre aller/retour/échanges. Le service assistance voyageurs traite près de 200 000 mails par an (130 000 entrants, 70 000 sortants) ».



Sur ces dossiers en attente de remboursement, l'APST nous précise ne plus avoir de nouvelles des clients depuis plus d’un an pour 68% (1 048 dossiers) d’entre eux.



Également, « nous avons déploré le rejet de 3 635 dossiers à ce jour, dont 443 sont arrivés après la date de forclusion du 27 décembre 2019, 1 107 ne rentraient pas dans le champ d’application de la garantie tel que défini par l’article L211-1 du code du tourisme (vols secs, prestations non liées, bons ou liste cadeaux) et 2 085 pour qui la prise en charge a pu se faire en services », ajoute l'APST.