APST : qu'a coûté et qu'a rapporté la "transition" menée par Cédric Dugardin, sur le départ ? 🔑

Pour les autres adhérents, le plus dur durant ces deux dernières années aura été la case "Cotisations" : +30% d'augmentation générale en 2020 pour la faillite de Thomas Cook et encore 30% de cotisations en 2021 pour ceux dont le risque théorique est supérieur au niveau de contre-garanties fournies, les autres ayant "récupéré" ces 30% au titre d'un bonus.



Une décision que la gérante d'une agence de voyages adhérente, ne comprend pas. " Ce système a été mis en place de façon automatique, via un algorithme et sans demander aux adhérents s'ils pouvaient mettre à jour leurs contre-garanties ", explique-t-elle.



Pourtant, elle a tenté de se mettre en règle dans les plus brefs délais. Mais la réponse du Secrétaire général de l'APST a été sans appel. " Il m'a répondu par mail au mois d'août que cette étude avait été faite automatiquement par ordinateur et que l'APST ne pouvait pas revenir dessus ", témoigne-t-elle, regrettant " la manière précipitée et injuste " de la prise de décision. Si elle avait été prévenue, elle aurait pu économiser quelque 1 700€.



La pilule est donc un peu dure à avaler pour les adhérents, qui viennent de passer 21 mois à se serrer la ceinture en attendant des jours meilleurs, mais qui doivent payer toujours autant pour leur garantie financière, alors que dans d'autres pays européens, ces mêmes cotisations ont diminué...



Certains, ont pu consulter le rapport financier 2020 de l'Association et pointent également du doigt " l'absence de baisse des charges fixes " à l'APST, alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 frappe toute l'économie depuis près de deux ans.



Le coût des audits commandés par l'APST en 2020 et 2021, vient rajouter à cet agacement général.



A combien s'élève ce montant ? Dans le tableau du budget de fonctionnement 2020, sur la ligne des "Honoraires Etudes" est indiqué un montant de 749 781€, contre 1 920€ en 2019, soit une hausse de 3 8951%.



Puis, dans le détail des charges prévisionnelles de 2021, ce montant est de 500 000€. Serait-ce le coût de l'étude commandée au cabinet Mazars pour évaluer l’ampleur du risque Covid porté par l’APST ? La question méritera peut-être d'être posée en assemblée générale.