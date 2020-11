Exclusif - Partenariat APST-MAIF : "L'APST a décidé de suspendre les travaux en cours..."

TourMaG.com - Quel était votre intérêt dans ce nouveau partenariat ?



Thomas Ollivier : Les possibilités de scénarios lors des premiers contacts étaient certes, extrêmement complexes, parce qu'il s'agit d'une nouvelle activité pour la MAIF, mais elles étaient néanmoins suffisantes pour justifier notre intérêt initial.



Nous nous sommes donc réellement impliqués, avec sincérité, dans les échanges.



Bien sûr, il faut remettre cela dans le contexte d'il y a un an, soit avant le tsunami de la pandémie de Covid-19, qui au fil du temps est venu complexifier les échanges, à cause de son impact sur l'environnement économique en général et celui du tourisme en particulier.



A tel point que cet environnement n'a pas arrêté de se dégrader, jusqu'à faire dire aux spécialistes du secteur du tourisme qu'il y a un repli sans précédent en 2020, mais surtout en 2021. Et que malheureusement l'année 2020 va être assez douloureuse en l'état actuel des choses.



Par conséquent, ce contexte économique et cette aggravation de la situation ont rendu impossible la finalisation de notre part d'une proposition, parce que le risque, les bases, l'intervention des pouvoirs publics n'étant pas là, cela rendait impossible tout montage.



TourMaG.com - Les discussions sont-elles donc toujours en cours, reportées, terminées ?



Thomas Ollivier : Le 20 octobre dernier, nous avons reçu la présidente et le secrétaire général de l'APST, à leur demande.



Leur discours était le suivant : " dans les conditions actuelles, sachant que nous échangeons régulièrement avec les pouvoirs publics, nous vous proposons de suspendre les travaux, parce que tous les éléments ne sont pas réunis et que vous ne pouvez pas trouver des solutions miracles ".



Nous avons donc suspendu les travaux, non pas de façon unilatérale à la demande de la MAIF, mais parce que l'APST nous a dit : " compte tenu de nos échanges avec les pouvoirs publics, nous vous proposons de suspendre les travaux ". C'est cela la réalité. Les travaux avec l'APST ont toujours été constructifs, notamment avec son secrétaire général.



Les axes de travail que nous avions avec l'APST étaient connus, ils étaient difficiles, mais plus nous avancions et plus il y avait des incertitudes sur le marché, et pour l'instant, peu de solutions et de perspectives proposées par les pouvoirs publics.



Cela ne permettait pas à l'APST de pouvoir travailler sereinement avec nous.