L'APST évoque des "allégations mensongères" dont elle fait l'objet dans certains médias...

Le calendrier des discussions nous permet d’envisager la mise en place d’une nouvelle garantie APST/MAIF, dans la courant de l’année 2021.



Dans cette attente et pour assurer la pérennité de l’activité de nos adhérents, nous attendons la confirmation du renouvellement de notre agrément par les pouvoirs publics pour l’année 2021.



Les équipes et les élus de l’APST sont mobilisés pour répondre, comme depuis plus d’un demi-siècle, aux attentes des consommateurs et des professionnels du secteur du tourisme. "



Alix PHILIPON

Présidente APST