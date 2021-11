Ex-clients Thomas Cook : "Une lueur d'espoir après deux ans de doute !" 🔑

Je suis désormais davantage en relation avec le greffe du tribunal de commerce de Nanterre, car c'est à eux de jouer maintenant.Ils doivent envoyer une notification d'admission de créance à 30 000 créanciers ; la tâche est colossale car ils n'ont qu'une seule personne dédiée. Le Tribunal de Commerce a donc décidé de sous-traiter l'envoi de ce document à un prestataire qui, lui, a les équipes et la logistique pour pouvoir traiter un tel volume.La juge-commissaire souhaite pouvoir fournir aux victimes le précieux sésame avant Noël, mais cela sera-t-il possible ? Malheureusement personne ne le sait.Je laisse tranquille le mandataire judiciaire, qui a effectué un super travail. Il a toujours répondu à mes sollicitations avec bienveillance et clarté, de même que sa collaboratrice Mme Poirier, avec qui j'étais en relation téléphonique afin de pouvoir aiguiller les membres du collectif dès lors qu'il avait déposé l'état des créances le 06 août 2021, et même avant.Les relations avec l'APST étaient très bonnes, jusqu'au jour où j'ai été informé de la présence d'anciens employés de Thomas Cook sur le Collectif français faillite Thomas Cook , qui ne publiaient rien et se contentaient simplement de lire nos publications.Il s'agissait de personnel d'agence, d'anciens cadres de Thomas Cook ainsi que de personnes ayant été proches de Mme Malaspina dans ses anciennes fonctions au sein du groupe Thomas Cook France.Quelle n'a pas été ma surprise !Je me suis donc permis d'envoyer deux mails à Mme Malaspina pour lui demander ce que ces personnes faisaient là , sans aucune menace, ni aucune insulte, ni intimidation de ma part à son égard, simplement un questionnement.En réponse, sa supérieure hiérarchique Mme Parmantier a cru bon de m'adresser un mail et un courrier recommandé d'intimidation me menaçant de déposer une plainte auprès du Procureur de la République par le biais des avocats de l'APST si je venais à nouveau intimider ou menacer Mme Malaspina.Ce courrier avait pour simple but de me faire taire et de me mettre la pression. Apparemment, ce sont des pratiques familières de certains managers et membres de la direction de l'APST, qui dirigent les employés par l'intimidation, sauf que je ne suis pas un de leurs employés, je suis une victime à qui l'APST doit de l'argent !Il faut que cela cesse, ce qu'à fait Mme Parmantier est "inacceptable" pour reprendre ses termes...D'ailleurs des avocats que j'ai consultés sont toujours en train d'étudier ce courrier pour envisager une plainte contre Mme Parmantier pour intimidation.Il serait bon que des administrateurs de l'APST se posent la bonne question, à savoir : que se passe-t-il chez ce garant financier ?Il serait bien qu'une commission d'enquête indépendante intervienne, pour constater et comprendre pourquoi la gestion de la gestion de la faillite de Thomas Cook France n'a pas bien marcher et surtout qui est responsable de "cette faillite dans la faillite"...