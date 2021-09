II. Thomas Cook et l'avenir de l'APST... les réponses de Cédric Dugardin (APST)

TourMaG.com - L'APST, malgré sa situation financière compliquée, arrive à recruter et à attirer des profils permettant de professionnaliser l'association ?



Cédric Dugardin : Nous avons remplacé les départs des deux dernières années.



Dans le même temps, nous sommes en train de recruter et compléter les équipes, pour faire face au règlement de Thomas Cook mais aussi pour faire face au surcroit des adhésions.



Nous n'allons pas exploser les effectifs, et maintenant que nous avons une bonne vision de ce que sera l'APST dans le futur, nous arrivons à recruter. Nous aurons entre 25 et 28 personnes.



Un nombre suffisant, surtout avec des équipes complètes. Ce qui n'était pas le cas depuis 2 ans.



TourMaG.com - Pour finir, l'APST a été décriée depuis le début de la crise. Il y a eu de fortes tensions, avec TourMaG.com notamment. Vous ne pensez pas que tout cet épisode découle en partie d'un problème de transparence et de communication ?



Cédric Dugardin : Depuis que je suis arrivé, nous avons beaucoup travaillé sur la partie communication. Il y avait un travail à faire à ce niveau.



Après quand la presse critique systématiquement ce que nous faisons et pas nos confrères, vous comprendrez que les relations sont plus tendues. Ainsi, quand nos concurrents ont remboursé seulement 20% de leurs dossiers, il est dit qu'ils en ont "déjà remboursé 20%."



Quand nous en avons remboursé 60%, on dit que 40% ne sont toujours pas remboursés...