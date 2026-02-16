Un dossier solide repose nécessairement sur un prévisionnel détaillé.



« Il faut un prévisionnel, une déclaration de chiffre d’affaires, mais aussi un explicatif précis de l’activité. Une agence de voyages, ça ne veut pas dire grand-chose » , rappelle Emmanuel Toromanof.



Détailler son activité oblige à se confronter à la réalité du marché : positionnement prix, concurrence, taux de marge, structure des coûts.



« Il s’agit d’expliquer au garant qu’on a travaillé le dossier. Et même pour soi, cela permet de se demander : ai-je surestimé ma marge ? Sous-estimé mes coûts ? Pourquoi mes concurrents sont-ils plus chers ou moins chers ? »



Une marge élevée peut parfaitement se justifier, par exemple à travers un accompagnement personnalisé, valeur ajoutée, expertise spécifique... à condition de l’expliquer !



« Ce sont des détails, mais il faut pouvoir les argumenter », poursuit Emmanuel Toromanof.



L’objectif ? Un prévisionnel qui colle à l’activité réelle.