« L’assurance a toujours été un levier stratégique, mais aujourd’hui plusieurs éléments se cumulent. D’abord, il y a des obligations légales. Le Code du tourisme oblige une agence, quand elle vend un voyage, à proposer une assurance. Et sur le bulletin d’inscription, il doit être indiqué que l’assurance a été proposée et si elle a été acceptée ou non par le client. »

« Si un client est à l’étranger, qu’il lui arrive un sinistre, une fracture, un accident, et qu’il n’a aucun moyen d’être rapatrié, c’est légalement à l’agence de le faire »

« En 38 ans de carrière, j’ai eu un cas d’une cliente qui avait payé en virement et en cash, sans aucune couverture. C’est le tour-opérateur qui a dû payer le rapatriement. Ça peut coûter très cher. »

« L’assurance voyage remplit un double objectif en agence : sécuriser la possible perte financière du client en cas d’annulation et proposer un service à forte marge, marge justifiée par l’acte de vente et de conseil »

« L’assurance renforce également le rôle de conseil et d’expertise de l’agence, dans un monde marqué par l’incertitude : crises sanitaires, instabilité géopolitique, événements climatiques. Elle devient un outil de fidélisation, à condition que l’indemnisation soit rapide et efficace »