La 49e édition du Salon Mondial du Tourisme a accueilli 73 000 visiteurs

Autre enseignement : l’intérêt croissant pour le voyage en train. Près de 33% des Franciliens se disent séduits par ce mode de transport, un segment bien représenté sur le salon.



Par ailleurs, un quart des exposants participaient pour la première fois, répondant à la demande de nouveauté exprimée par 21 % des visiteurs en quête de destinations inédites.



Le salon a également donné la parole à une vingtaine de créateurs de contenus, venus partager conseils et retours d’expérience sur des formes de voyage variées : solo, en famille ou inclusif.



Grande nouveauté de cette édition : le Festival des danses et musiques du monde. Pendant quatre jours, une vingtaine de troupes folkloriques ont animé le salon, offrant une immersion dans différentes cultures. L’événement s’est conclu par une performance collective réunissant 15 troupes.



Au-delà de cette programmation, les visiteurs ont pu participer à des ateliers, découvrir des expositions photos ou encore explorer les cultures du monde à travers différentes animations.