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La 49e édition du Salon Mondial du Tourisme a accueilli 73 000 visiteurs

Une édition stable portée par des projets de voyages concrets


La 49e édition du Salon Mondial du Tourisme, organisée du 12 au 15 mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, a réuni plus de 73 000 visiteurs et 200 exposants. Dans un contexte incertain, l’événement confirme son rôle de rendez-vous clé pour concrétiser les projets de voyages.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:14

La 49e édition du Salon Mondial du Tourisme, organisée du 12 au 15 mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles - Photo : AB
La 49e édition du Salon Mondial du Tourisme, organisée du 12 au 15 mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles - Photo : AB
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L'heure est au bilan pour le Salon Mondial du Tourisme, qui a accueilli 73 330 visiteurs en 2026, soit un niveau équivalent à 2025, et rassemblé plus de 200 exposants représentant environ 400 destinations.

Dans un contexte où 97% des Franciliens déclarent vouloir partir en 2026, le salon apparaît ainsi comme un rendez-vous stratégique pour affiner, voire finaliser ses projets de vacances.

Les profils de visiteurs reflètent la diversité des pratiques : séjours lointains ou de proximité, voyages en solo ou en famille, croisières ou rail.

Selon Christel Marzullo, directrice des salons du tourisme, les Franciliens restent des voyageurs réguliers : 59% effectuent au moins deux voyages à l’étranger par an, tandis que près de 71% réalisent au moins deux week-ends en France.

Des visiteurs qualifiés et des projets concrets

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Positionné en pleine saison de réservation des vacances de printemps et d’été, le salon attire une clientèle qualifiée. Les visiteurs, porteurs de projets, affichent un budget moyen supérieur à 2 000 euros par personne.

De leur côté, les exposants soulignent la qualité des échanges. Plusieurs évoquent des projets de voyages déjà bien avancés, ainsi que la création de nouveaux partenariats.

Les destinations internationales, notamment en Asie, et des marchés comme la Turquie ou la Chine, suscitent un intérêt croissant.

Côté France, certaines régions, à l’image du Nord ou de la Côte d’Azur, ont également bénéficié d’une forte visibilité, tandis que la Bretagne, la région Sud et l’Auvergne-Rhône-Alpes figurent parmi les destinations les plus plébiscitées.

Dans un environnement géopolitique mouvant, le salon joue aussi un rôle de repère pour les voyageurs. Les visiteurs viennent y chercher des informations fiables, des conseils personnalisés et, parfois, des alternatives à leurs projets initiaux.

Les tendances observées cette année confirment l’attrait pour l’Europe, l’Asie et l’Afrique à l’international.

Le train et les nouvelles pratiques de voyage en progression

Autre enseignement : l’intérêt croissant pour le voyage en train. Près de 33% des Franciliens se disent séduits par ce mode de transport, un segment bien représenté sur le salon.

Par ailleurs, un quart des exposants participaient pour la première fois, répondant à la demande de nouveauté exprimée par 21 % des visiteurs en quête de destinations inédites.

Le salon a également donné la parole à une vingtaine de créateurs de contenus, venus partager conseils et retours d’expérience sur des formes de voyage variées : solo, en famille ou inclusif.

Grande nouveauté de cette édition : le Festival des danses et musiques du monde. Pendant quatre jours, une vingtaine de troupes folkloriques ont animé le salon, offrant une immersion dans différentes cultures. L’événement s’est conclu par une performance collective réunissant 15 troupes.

Au-delà de cette programmation, les visiteurs ont pu participer à des ateliers, découvrir des expositions photos ou encore explorer les cultures du monde à travers différentes animations.

Une dimension solidaire maintenue

Le salon a également mis en avant son engagement solidaire, notamment à travers un espace dédié au Secours Populaire.

L’objectif : sensibiliser les visiteurs à l’accès aux vacances pour tous et soutenir les actions d’aide au départ.

Fort de cette édition stable et dynamique, le Salon Mondial du Tourisme donne rendez-vous du 11 au 14 mars 2027 pour sa 50e édition. Celle-ci se tiendra dans un nouveau hall, toujours à Paris Expo Porte de Versailles, au Pavillon 7.1.


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Tags : salon mondial du tourisme
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