Le Salon Mondial du Tourisme ouvre ses portes dans un climat anxiogène [ABO]

Ces enjeux étaient loin des préoccupations des visiteurs, plutôt cheveux blancs et barbes grises en ce premier jour.



Il est vrai que Paris Expo accueille - aux mêmes dates - le salon des seniors ; l’occasion de faire d’une pierre deux coups ! Le week-end devrait accueillir un public plus jeune…



« Ca n’a pas l’air grand, ça va aller vite » s’étonnait une dame à l’entrée. De fait, le Hall 4 partagé entre le Salon Mondial du Tourisme et Destinations Nature (les deux salons sont simplement séparés par une allée) n’affiche pas complet.



Pour autant, les visiteurs étaient nombreux à s’agglutiner devant les stands, équipés pour certains de sacs et cabas à roulettes pour faire le plein de brochures ; on y a même croisé des visiteurs avec un bâton en main, prêts à partir pour une grande randonnée !