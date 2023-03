Tendance : lancez-vous dans le tourisme créatif !

En 2023, si l’on en croit l’agence de communication spécialisée dans le tourisme Travel Insight les voyageurs se tournent résolument vers le durable.



S’appuyant sur une étude Hotels.com, Abritel et Expedia et une autre réalisée par Booking, l’agence affirme qu’en France, les recherches sont dirigés vers la ruralité, la quête de nature, de diversité et d’authenticité : « les touristes souhaitent découvrir de nouvelles façons de vivre, apprendre de nouvelles langues et explorer des lieux moins connus (...) tester des expériences de niche » .



Quelle meilleure manière que d’aller à la rencontre des populations, et de partager un peu de leur savoir-faire ?



C’est la promesse du tourisme créatif, qui pourra assouvir sa soif d’expérience nouvelle, tout en apprenant à mieux appréhender l’autre et respecter son patrimoine, puisque, le temps d’une journée, il aura appris, qui un plat typique, qui un objet artisanal.